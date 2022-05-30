نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية: روسيا لن تنتصر

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أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية أولها ستيفانيشينا أن روسيا تدرك أنها لن تكون قادرة على كسب الحرب.وقالت إن روسيا تحاول عن عمد تدمير أوكرانيا، مشيرة إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص منذ بداية العملية العسكرية الروسية. ودعت إلى تصنيف روسيا باعتبارها دولة "راعية للإرهاب".وشددت على أن "إنشاء ممرات إنسانية وإيصال المساعدات للمرافق الطبية وتوفير الغذاء ضروري للمدنيين".