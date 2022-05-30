Advertisement

عربي-دولي

نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية: روسيا لن تنتصر

Lebanon 24
30-05-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-957440-637895200655637627.jpg
Doc-P-957440-637895200655637627.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية أولها ستيفانيشينا أن روسيا تدرك أنها لن تكون قادرة على كسب الحرب.

وقالت إن روسيا تحاول عن عمد تدمير أوكرانيا، مشيرة إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص منذ بداية العملية العسكرية الروسية. ودعت إلى تصنيف روسيا باعتبارها دولة "راعية للإرهاب".
Advertisement

وشددت على أن "إنشاء ممرات إنسانية وإيصال المساعدات للمرافق الطبية وتوفير الغذاء ضروري للمدنيين".
 
(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:00 | 2022-05-30
14:37 | 2022-05-30
14:30 | 2022-05-30
14:15 | 2022-05-30
14:00 | 2022-05-30
13:43 | 2022-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website