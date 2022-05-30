لمن قال بايدن "تذكروا أنني قائدكم العام"؟

Advertisement

واصل الرئيس الأميركي جو بايدن مسلسل زلاته، وهذه المرة أضحك الحاضرين في حفل تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية البحرية الاميركية في ولاية ماريلاند.وقال بادين البالغ من العمر 79 عاما، للخريجين في حفل أقيم في مدينة أنابوليس:"لديكم جميعا الكثير لتفخروا به، أنتم لديكم فعلا ما تفخرون به".وأضاف: "بالمناسبة، ما أن تستلموا تعييناتكم"، ثم انحنى على مكبر الصوت وقال همسا: "تذكروا أنني قائدكم العام".وأبدى بايدن أيضا في السياق ملاحظة أخرى قال فيها: "لذلك لا تطرحوا عليّ أسئلة صعبة جدا! اتفقنا؟".ولم يكتف الرئيس الاميركي بذلك، إذ حمل خطابه أمام الخريجين الجدد العديد من المغالطات والمعلومات غير الصحيحة التي اثارت دهشة الحضور، من ذلك قوله في مبالغة كبيرة: "كنت داخل وخارج العراق وأفغانستان أكثر من 40 .. أعتقد 38 مرة".(روسيا اليوم)