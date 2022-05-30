طبيب يكشف عن "مفاجأة كبيرة" بشأن جدري القرود... ماذا قال؟

قال الطبيب هيو أدلر، الذي كان ضمن فريق في مستشفى رويال ليفربول، وعالج حالة من جدري القرود في عام 2018، " إن الفيروس وطريقة اكتشافه على وجه الخصوص، كان مفاجأة كبيرة للأطباء، حيث تجاوز عدد الحالات في المملكة المتحدة الـ100. Advertisement

وأشار إلى أنّ التجربة أظهرت له أن الفيروس يمكن أن يكون أعمق من "مرض جلدي سطحي" نظرا للقدرة المفاجئة على اكتشافه في عينات الدم ومسحات الحلق، ليس فقط من خلال الطفح الجلدي، وأن الاختبارات جاءت إيجابية بعد شهور من إصابة المرضى بالعدوى.



وتابع: "إن عدد الحالات التي نراها يُظهر وجود انتقال مستمر حدث قبل التقاط الحالات المبكرة.



وأضاف: "نعتقد أنه طالما أننا قادرون على اكتشاف الحالات وتشخيصها، يجب أن نكون قادرين على قطع سلاسل انتقال العدوى".

(روسيا اليوم)