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عربي-دولي

طبيب يكشف عن "مفاجأة كبيرة" بشأن جدري القرود... ماذا قال؟

Lebanon 24
30-05-2022 | 09:00
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قال الطبيب هيو أدلر، الذي كان ضمن فريق في مستشفى رويال ليفربول، وعالج حالة من جدري القرود في عام 2018، "إن الفيروس وطريقة اكتشافه على وجه الخصوص، كان مفاجأة كبيرة للأطباء، حيث تجاوز عدد الحالات في المملكة المتحدة الـ100.
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وأشار إلى أنّ التجربة أظهرت له أن الفيروس يمكن أن يكون أعمق من "مرض جلدي سطحي" نظرا للقدرة المفاجئة على اكتشافه في عينات الدم ومسحات الحلق، ليس فقط من خلال الطفح الجلدي، وأن الاختبارات جاءت إيجابية بعد شهور من إصابة المرضى بالعدوى.

وتابع: "إن عدد الحالات التي نراها يُظهر وجود انتقال مستمر حدث قبل التقاط الحالات المبكرة.

وأضاف: "نعتقد أنه طالما أننا قادرون على اكتشاف الحالات وتشخيصها، يجب أن نكون قادرين على قطع سلاسل انتقال العدوى".
 
 
(روسيا اليوم)
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