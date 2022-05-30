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عربي-دولي

اقتتال بين عمال مناجم للذهب في تشاد يخلف عددا كبيرا من القتلى

Lebanon 24
30-05-2022 | 13:00
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لقي نحو مئة شخص مصرعهم، وأصيب أربعون آخرون بجروح في اشتباكات بين عمال لمناجم الذهب في شمال تشاد.


وأفاد وزير الدفاع التشادي اللواء داود يايا إبراهيم، وكالة "فرانس برس"، بأن نحو مئة شخص قتلوا وأصيب أربعون آخرون بجروح قبل أسبوع في اشتباكات بين عمال لمناجم الذهب في شمال تشاد.
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وأوضح أن "الاشتباكات جرت في 23 أيار في كوري بوغودي بالقرب من الحدود الليبية واندلعت إثر مشادة تافهة بين شخصين ثم تطورت"، بحسب قوله.

 وأشار إلى أن "اشتباكات أعقبت ذلك بين عمال المناجم مختلفة نحو مئة قتيل وأربعين جريحا على الأقل".
 
(روسيا اليوم)
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