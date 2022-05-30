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عربي-دولي

هروب عسكريين بريطانيين من القوات الروسية في أوكرانيا! (فيديو)

Lebanon 24
30-05-2022 | 13:30
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نشرت صحيفة "ذي تلغراف" البريطانية فيديو يظهر هروب عسكريين بريطانيين وأوكرانيين من قوات روسية تشارك في العملية العسكرية الخاصة في جنوب شرق أوكرانيا.

وقام بتصوير الفيديو البريطاني بن غرانت قرب مدينة خاركوف الأوكرانية.
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ويطلب بن غرانت، من متطوع بريطاني آخر أصيب في انفجار لغم، أن يتحرك بسرعة، قائلا: "عليك أن تحاول السير وإلا سنموت يا رفيق"، مضيفا: "هيا، تحرك، سنصاب بطلقات نارية".

كما يظهر الفيديو مجموعة من الجنود وهي تحاول نقل الجندي المصاب إلى مكان آخر، حيث يسمع صوت إطلاق نار كثيف.
 
(روسيا اليوم)
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