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عربي-دولي

حريق كبير في سوق في منطقة الري في الكويت

Lebanon 24
30-05-2022 | 09:30
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أعلنت قوة الإطفاء العام الكويتية، أن فرقها تتعامل مع حريق هائل اندلع في سوق الخيام بمنطقة الري.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، فقد قالت قوة الإطفاء في بيان صحافي حول المعلومات الأولية للحريق، إن 4 من فرقها تكافح الحريق وتحاول السيطرة عليه ومنع امتداده.
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وذكرت أن مساحة موقع الحريق تقدر تقريباً بـ4000 متر مربع، وأن الحريق طال خياماً ومواد بلاستيكية تستخدم في صناعة الخيام.
 
 
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