العثور على أطفال مذبوحين في ظروف غامضة في مصر!

شهدت قرية ميت تمامة التابعة لمركز منية النصر في محافظة الدقهلية في مصر حادثًا مأساويًا، حيث عثر الأهالي على 3 أطفال مذبوحين، داخل منزلهم بالقرية.



وانتقل ضباط المباحث الجنائية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين العثور على 3 أشقاء مذبوحين داخل منزلهم، وتم نقل الجثامين لمشرحة المستشفى، وتم فرض طوق أمني فى المحلة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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(روسيا اليوم)