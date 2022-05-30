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عربي-دولي

العثور على أطفال مذبوحين في ظروف غامضة في مصر!

Lebanon 24
30-05-2022 | 15:00
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شهدت قرية ميت تمامة التابعة لمركز منية النصر في محافظة الدقهلية في مصر حادثًا مأساويًا، حيث عثر الأهالي على 3 أطفال مذبوحين، داخل منزلهم بالقرية.

وانتقل ضباط المباحث الجنائية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين العثور على 3 أشقاء مذبوحين داخل منزلهم، وتم نقل الجثامين لمشرحة المستشفى، وتم فرض طوق أمني فى المحلة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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(روسيا اليوم)
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