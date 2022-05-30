Advertisement

عربي-دولي

ميدفيديف يهدد بقصف مراكز قرار خارج كييف في حال استهدفت أوكرانيا مدن روسية

Lebanon 24
30-05-2022 | 13:06
A-
A+
Doc-P-957531-637895380989443866.jpg
Doc-P-957531-637895380989443866.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصف دميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي القرار الذي اتخذه الرئيس الأميركي جو بايدن بعدم إمداد أوكرانيا بأنظمة صواريخ تصل إلى الأراضي الروسية بأنه عقلاني.
وقال ميدفيديف: "بايدن أعلن إن الولايات المتحدة لن تزود أوكرانيا بأنظمة صاروخية قادرة على ضرب روسيا. قرار عقلاني".
Advertisement
وأضاف: " في حال الهجوم على مدننا، ستنفذ القوات المسلحة الروسية تهديدها وتضرب مراكز القرار التي تقف وراء هذه القرارات الإجرامية".
وأشار إلى أن بعض هذه المراكز "لا توجد في كييف على الإطلاق". وتابع "ماذا بعد ذلك، لا داعي للشرح".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:00 | 2022-05-30
14:37 | 2022-05-30
14:30 | 2022-05-30
14:15 | 2022-05-30
14:00 | 2022-05-30
13:43 | 2022-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website