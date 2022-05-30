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عربي-دولي

ماكرون يكشف تفاصيل مقتل صحفي فرنسي في أوكرانيا

Lebanon 24
30-05-2022 | 14:15
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أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون، على تويتر، الاثنين، أن صحفيا فرنسيا كان يعمل في قناة "بي إف إم تي في" وكان يرافق مدنيين على متن حافلة إنسانية، لقي مصرعه في أوكرانيا.
وكتب ماكرون أن "الصحفي فريديريك لوكليرك إيمهوف، كان في أوكرانيا لإظهار حقيقة الحرب. أصيب إصابة قاتلة عندما كان في حافلة إنسانية تنقل مدنيين أرغموا على الفرار هربا من القنابل الروسية".
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وأضاف ماكرون: "أشارك عائلة فريديريك آلامها وأقاربها وزملائي، الذين أرسل لهم التعازي. إلى أولئك الذين يقومون بالمهمة الصعبة المتمثلة بنقل المعلومات في مسرح الحقيقة، أقول لهم فرنسا ستقدم الدعم غير المشروط".
ودعت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا إلى إجراء تحقيق في وفاة الصحفي فريدريك لوكليرك إيمهوف.
 
(سكاي نيوز عربية)
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