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عربي-دولي

لافروف يصل العاصمة البحرينية المنامة

Lebanon 24
30-05-2022 | 14:37
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وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، في زيارة إلى العاصمة البحرينية المنامة.
ومن المتوقع أن يستقبل ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة الوزير اليوم.
وسيجري لافروف، الثلاثاء، محادثات مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني.
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وأعلن لافروف في وقت سابق في حوار مع RT، أنه سيقوم قريبا بجولة في المنطقة العربية تشمل البحرين والمملكة العربية السعودية. وقال لافروف إن "رد الفعل الذي نراه من الدول العربية، ومن جميع الدول الأخرى في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، يظهر أن هذه الدول لا تريد التضحية بكرامتها الوطنية، والركض مثل الخدم لتنفيذ مهام الرفاق الكبار".
 
(روسيا اليوم)
 
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