بوتين مستعد لتسهيل نقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية..اليكم التفاصيل!







وأكد بوتين، خلال مكالمة مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، "استعداد الجانب الروسي لتسهيل النقل البحري للسلع من دون أي عوائق، بالتنسيق مع الشركاء الأتراك".

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وأوضح أن هذا "ينطبق أيضا على صادرات الحبوب الآتية من الموانئ الأوكرانية"، بحسب بيان صادر عن الكرملين. أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، "استعداد بلاده للعمل مع تركيا"، لتأمين حرية شحن السلع بحرا، بما يشمل الحبوب، من أوكرانيا.وأكد بوتين، خلال مكالمة مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، "استعداد الجانب الروسي لتسهيل النقل البحري للسلع من دون أي عوائق، بالتنسيق مع الشركاء الأتراك".وأوضح أن هذا "ينطبق أيضا على صادرات الحبوب الآتية من الموانئ الأوكرانية"، بحسب بيان صادر عن الكرملين.

وأضاف الكرملين أن الرئيسين ناقشا "ضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود وبحر آزوف، وإزالة خطر الألغام في مياههما".



وجدد بوتين المزاعم التي تفيد بأن نقص الغذاء العالمي كان نتيجة لسياسات غربية "قصيرة النظر"، مشيرا إلى أن روسيا "مستعدة لتصدير كميات كبيرة من الأسمدة والمنتجات الزراعية، إذا رفعت العقوبات المفروضة عليها".