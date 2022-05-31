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بسبب الكحول.. القبض على زوج رئيسة مجلس النّواب الأميركيّ

Lebanon 24
31-05-2022 | 00:30
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اعتقلت السلطات في نابا بولاية كاليفورنيا الأميركية، بول بيلوسي، زوج رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، ووجهت إليه تهمة القيادة تحت تأثير الكحول، بعد تورطه في حادث تصادم ليلة السبت.


وتم القبض على بول بيلوسي (82 عاما)، الساعة 11:44 مساء في نابا، واتهم بجنحتين هما القيادة تحت تأثير الكحول، والقيادة مع نسبة كحول في الدم بلغت 0.08 بالمئة أو أعلى، وفق ما ذكر موقع "تي إم زي" الأميركي المعني بأخبار المشاهير.
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وكان بيلوسي يحاول عبور طريق عندما اصطدمت سيارته من طراز "بورش" سنة 2021، بسيارة "جيب" 2014، كانت متجهة شمالا على الطريق، وفقا لتقرير تصادم من دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا، الذي لم يحدد هوية السائق "المتسبب" بالحادث.
 
وأضاف التقرير أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات في الحادث، ولم يتم القبض على سائق الجيب.

وتم تحديد كفالة للإفراج عن زوج نانسي بيلوسي بمبلغ 5 آلاف دولار، وفقا لتقرير الحجز. وتشير السجلات إلى أنه تم إطلاق سراحه صباح الأحد.
المصدر: سكاي نيوز
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