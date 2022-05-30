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قصف صاروخي يستهدف قاعدة عين الأسد بالعراق

Lebanon 24
30-05-2022 | 16:50
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أفادت وسائل إعلام عراقية بسقوط عدد من الصواريخ بالقرب من قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غربي العراق.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن دوي الانفجارات سمعت قرب قرية السحل في محيط قاعدة عين الأسد في الأنبار، فيما تضاربت المعلومات حول عدد الصواريخ التي سقطت على القاعدة.
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وكشفت عن أن الهجوم يأتي بعد يوم من إمداد القاعدة الأميركية في عين الأسد بمواد دعم لوجيستية من قواعدها في الكويت.
 
 
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