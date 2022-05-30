بيلاروسيا تجري تدريبات عسكرية قرب حدود أوكرانيا.. ما هدفها؟

أفادت وكالة بيلتا الرسمية للأنباء، أمس الاثنين، أن بيلاروسيا ستجري تدريبات للتعبئة العسكرية في حزيران وتموز في منطقة جوميل.

وتقع منطقة جوميل على حدود أوكرانيا في الجنوب. وتحدها روسيا إلى الشرق.

وذكرت الوكالة نقلا عن أندري كريفونوسوف، المفوض العسكري لمنطقة جوميل، أنه في الفترة من 22 حزيران إلى الأول من تموز، ستجرى تدريبات مع الهيئات الإدارية العسكرية والقوات المسلحة.

ونقلت بيلتا عن كريفونوسوف قوله: "مثل هذه الأحداث تقام تقليديا لزيادة الاستعداد القتالي والتعبوي للهيئات العسكرية، وتحسين المعرفة العسكرية والمهارات العملية للمؤهلين للخدمة العسكرية".

وقال كريفونوسوف إنه في الفترة من 28 حزيران إلى 16 تموز، سيتم إجراء تدريب عسكري مع المؤهلين للخدمة العسكرية.

وقالت بيلاروسيا، وهي حليف وثيق لروسيا، في آذار إن قواتها المسلحة لا تشارك في ما تسميه موسكو "عملية خاصة" في أوكرانيا، لكنها كانت منصة انطلاق لروسيا لإرسال آلاف الجنود عبر الحدود في 24 شباط.

وفي 26 أيار ، أمر زعيم البلاد ألكسندر لوكاشينكو، بإنشاء قيادة عسكرية جديدة في جنوب الدولة المتاخم لأوكرانيا.