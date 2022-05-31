26
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
35
o
زحلة
36
o
بعلبك
30
o
بشري
29
o
بيت الدين
35
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد حجزها سفينة ايرانية في مياهها.. اليونان تصدر توصية لشركات الشحن!
Lebanon 24
31-05-2022
|
04:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذرت الحكومة اليونانية جميع السفن اليونانية التي تبحر في الخليج العربي، بضرورة "التكيف مع الوضع غير المقبول، والواقع الناتج عن تكتيك الحكومة الإيرانية"، في أعقاب احتجاز إيران ناقلتي نفط يونانيتين في الأسبوع الماضي، بحسب ما قاله المتحدث باسم الحكومة، إيوانيس أويكونومو، للصحفيين في أثينا.
Advertisement
وأفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الاثنين، بأن الاستيلاء على النفط الإيراني في اليونان جاء نتيجة لاتفاقيات دولية وقعت عليها الدولة، ولالتزامات اليونان، وبعد صدور قرارات عن المحكمة.
وكان هناك وقت لدى إيران للاستئناف، أو للمطالبة بوقف قرار المحكمة، إلا أن هذا لم يحدث.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية خطيب زاده أكد مؤخراً أن علاقات بلاده مع اليونان لا ينبغي أن تتزعزع من خلال حسابات قصيرة النظر جداً، بما في ذلك القرصنة بأمر من طرف ثالث.
وقبل يومين، أكد الحرس الثوري الإيراني المصنف منظمة إرهابية، احتجاز سفينتين يونانيتين (برودينت وريور، ودلتا بوسيدون) أثناء إبحارهما في المياه الإقليمية بالخليج العربي بزعم انتهاك القواعد البحرية، بعد وقت قصير من تلويح طهران بمعاقبة أثينا، رداً على احتجاز ناقلة نفط إيرانية قرب اليونان الأسبوع الماضي ومصادرة شحنتها.
وهدد الحرس الثوري بالاستيلاء على 17 ناقلة يونانية تتواجد في المنطقة كذلك، وفق ما نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية الرسمية عن مصدر مطلع.
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بطلة مسلسل "للموت" الطفلة الموهوبة تالين أبو رجيلي تحتفل بالـ"أول قربانة" (فيديو)
Lebanon 24
بطلة مسلسل "للموت" الطفلة الموهوبة تالين أبو رجيلي تحتفل بالـ"أول قربانة" (فيديو)
09:00 | 2022-05-30
30/05/2022 09:00:35
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الإمتحانات الرسمية.. هذا ما أعلنه وزير التربية
Lebanon 24
عن الإمتحانات الرسمية.. هذا ما أعلنه وزير التربية
13:31 | 2022-05-30
30/05/2022 01:31:32
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر دولار "صيرفة" يتراجع.. كم بلغ اليوم؟
Lebanon 24
سعر دولار "صيرفة" يتراجع.. كم بلغ اليوم؟
11:07 | 2022-05-30
30/05/2022 11:07:27
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سارّ عن الكهرباء... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
خبر سارّ عن الكهرباء... اليكم التفاصيل
02:15 | 2022-05-31
31/05/2022 02:15:26
Lebanon 24
Lebanon 24
عبر الصرّافات الآلية.. هذا ما حصل عليه المُواطنون اليوم
Lebanon 24
عبر الصرّافات الآلية.. هذا ما حصل عليه المُواطنون اليوم
14:09 | 2022-05-30
30/05/2022 02:09:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:00 | 2022-05-31
الحرب الإلكترونية... الروسي يفشل مهمة لطائرة مسيرة تابعة للناتو فوق البحر الأسود
04:30 | 2022-05-31
دولة تشكل "أكبر تهديد" للنظام العالمي؟
04:00 | 2022-05-31
أول دولة أوروبية تفشى فيها كورونا تلغي "التصريح الأخضر"..ماذا في التفاصيل؟
03:30 | 2022-05-31
الولايات المتحدة تخسر حليفًا استراتيجيًا ومسلحًا نوويًا للصين
03:00 | 2022-05-31
هل يتحول جدري القردة إلى جائحة؟ منظمة الصحة تعلق
02:30 | 2022-05-31
جورجيا.. أوسيتيا الجنوبية تتخلّى عن استفتاء الانضمام لروسيا
فيديو
جندي أوكراني... ظهر في فيديو يقاتل من خندق بقي فيه وحيداً!
Lebanon 24
جندي أوكراني... ظهر في فيديو يقاتل من خندق بقي فيه وحيداً!
16:30 | 2022-05-30
31/05/2022 14:52:49
Lebanon 24
Lebanon 24
هروب عسكريين بريطانيين من القوات الروسية في أوكرانيا! (فيديو)
Lebanon 24
هروب عسكريين بريطانيين من القوات الروسية في أوكرانيا! (فيديو)
13:30 | 2022-05-30
31/05/2022 14:52:49
Lebanon 24
Lebanon 24
يوم بعد سحب الحراسة الأمنية عنه... هكذا تمّ إغتيال الفنان الشاب بإطلاق النار عليه (فيديو)
Lebanon 24
يوم بعد سحب الحراسة الأمنية عنه... هكذا تمّ إغتيال الفنان الشاب بإطلاق النار عليه (فيديو)
06:00 | 2022-05-30
31/05/2022 14:52:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact