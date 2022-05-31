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الحرب الإلكترونية... الروسي يفشل مهمة لطائرة مسيرة تابعة للناتو فوق البحر الأسود

Lebanon 24
31-05-2022 | 05:00
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أفادت مصادر روسية بأن نظام الحرب الإلكترونية التابع للجيش الروسي أفشل مهمة طائرة مسيرة تابعة للناتو فوق البحر الأسود كانت تحاول إجراء استطلاع لصالح أوكرانيا.

ونقلت وكالة "نوفوستي" اليوم الثلاثاء، عن مصدر وصفته بالمطلع، أن "أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية أحبطت مهمة طائرة بدون طيار استراتيجية لحلف الناتو فوق البحر الأسود، والتي اقتربت من ساحل شبه جزيرة القرم. ويحتمل أنها كانت تحاول جمع معلومات حول المنشآت والقوات الروسية لصالح القوات الأوكرانية".
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وأشار إلى أن "وحدات الحرب الإلكترونية، تمكنت من التدخل في أجهزة الاستشعار اللاسلكية للطائرة المسيرة، ما جعل مهمتها بلا جدوى".

ويمتلك الجيش الروسي مجموعة واسعة من أنظمة الحرب الإلكترونية، من بينها أنظمة "كراسوخا"، و"موسكفا" و"مورمانسك بي إن" وغيرها من الأنظمة.

وفي وقت سابق ذكرت وسائل الإعلام، نقلا عن مصادر في الجيش الأوكراني، أن تشغيل أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية على خط المواجهة، جعل من غير الممكن استخدام الهواتف المحمولة.
المصدر: روسيا اليوم
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