الولايات المتحدة تخسر حليفًا استراتيجيًا ومسلحًا نوويًا للصين

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في خطاب مثير ألقاه في 26 أيار، أعطى رئيس الوزراء الباكستاني المخلوع مؤخرًا، عمران خان، التحالف الحاكم حتى الأول من حزيران لإجراء انتخابات جديدة، كان من المقرر إجراؤها في الأصل في تشرين الأول من العام المقبل.وبحسب مجلة "تايم" الأميركية، "وفي حديثه بعد ليلة من الاضطرابات السياسية، عندما فرض الآلاف من أنصاره حصارًا على العاصمة إسلام أباد، ضاعف خان من ادعائه بأنه قد تمت إزالته من منصبه من خلال مؤامرة ممولة من الولايات المتحدة. وقال "شعبنا لن يقبل تحت أي ظرف من الظروف حكومة مستوردة فرضت علينا من خلال مؤامرة أميركية". يمثل موقف خان المعادي لأميركا أدنى انحسار في العلاقات الأميركية مع دولة كانت في السابق أحد أقوى حلفاء واشنطن وشريكًا موثوقًا لها في الحرب الباردة. و اختتم الرئيس الأميركي جو بايدن جولته الأولى في آسيا الأسبوع الماضي، برحلات إلى اليابان وكوريا الجنوبية لتعزيز العلاقات مع الحلفاء القدامى في مواجهة النفوذ الصيني المتزايد في المنطقة، أما مع صديق سابق في الجزء الآخر من القارة، فقد تنازلت واشنطن عن الأرض لصالح بكين. قام وزير الخارجية الباكستاني المعين حديثًا، بيلاوال بوتو زرداري، بجولة في الصين ووصفها بأنها "موطنه الثاني"."وتابعت المجلة، "إن تراجع النفوذ الأميركي في هذه الدولة الواقعة في جنوب آسيا قد عجل بنهاية الحملة الأميركية على أفغانستان، والتي أدت إلى توترات طويلة الأمد بين البلدين، حيث حمل كل جانب الآخر مسؤولية فشلها. وتقول باكستان إنها أُجبرت على الانضمام إلى "الحرب على الإرهاب"، واتهمت نائب وزير الخارجية السابق، ريتشارد أرميتاج، بالتهديد بقصف البلاد "للعودة إلى العصر الحجري" إذا رفضت التعاون. ونفى أرميتاج هذا الادعاء. نتيجة لمشاركتها، تقول باكستان إنها خسرت 70 ألف شخص، وتكبدت خسائر اقتصادية تجاوزت 150 مليار دولار، وجعلت نفسها هدفًا للتطرف العنيف. في غضون ذلك، تلقي الولايات المتحدة باللوم على الجيش الباكستاني والمخابرات الداخلية القوية في البلاد لإيوائها أسامة بن لادن في مخبأ في أبوت آباد، ومساعدة طالبان سرًا على استعادة السيطرة على أفغانستان. تراجعت العلاقات بين الولايات المتحدة وباكستان وتدهورت منذ الخمسينيات وأوائل الستينيات، عندما أغدقت واشنطن إسلام أباد بملايين الدولارات من المساعدات الخارجية كمكافأة على انضمامها إلى حملتها العالمية ضد الشيوعية، لتعود وتعلق المساعدة كعقوبة على علاقة إسلام أباد بمصر والصين في عام 1965. تحسنت العلاقات مرة أخرى في السبعينيات، عندما استخدمت إدارتا نيكسون وفورد باكستان كوسيط لمغازلة الصين، قبل أن تتوتر مرة أخرى في ظل إدارة الرئيس كارتر، التي قطعت المساعدات العسكرية لمعاقبة باكستان على بناء منشأة لتخصيب اليورانيوم".ورأت المجلة أنه "مع تحول باكستان إلى دولة في خط المواجهة في حملة واشنطن ضد الغزو السوفيتي لأفغانستان، استقر التعاون بين الولايات المتحدة وباكستان مرة أخرى. ولكن عندما انتهت تلك الحرب في عام 1989، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على باكستان بموجب تعديل بريسلر لتخصيب اليورانيوم وسرعان ما خفضت تدخلاتها في المنطقة. وأدى هذا إلى زرع بذور عدم الثقة بين الجانبين ودفع باكستان إلى تنمية علاقتها مع الصين. كجزء من "الحرب العالمية على الإرهاب" لواشنطن، انضمت إسلام أباد، مع ذلك، إلى الحملة الأميركية المتجددة في أفغانستان بعد 11 أيلول، وهذه المرة ضد طالبان - التي تولت السلطة بعد فترة طويلة من الحرب الأهلية بعد الانسحاب السوفيتي. لكن السنوات التي سبقت انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان العام الماضي شهدت تباعدًا تدريجيًا بين الحلفاء القدامى، وتحول باكستان الحاسم نحو الصين. تميل الولايات المتحدة في الوقت نفسه نحو الهند العدو اللدود لباكستان، مما دفعها إلى الانخراط في تحالفات إقليمية ضد الصين، مثل الحوار الأمني الرباعي، الذي يضم الولايات المتحدة وأستراليا واليابان والهند. كما تتزايد المشاركة الاقتصادية بين الهند والولايات المتحدة بشكل ملحوظ. فالهند هي إحدى الدول المشاركة في الإطار الاقتصادي الهندي والمحيط الهادئ الذي تقوده الولايات المتحدة - والذي أعلنه بايدن للتو - والذي يهدف إلى مواجهة النفوذ الاقتصادي للصين".وتابعت المجلة، "من ناحية أخرى، فإن الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني (CPEC) - وهو برنامج للبنية التحتية بقيمة 62 مليار دولار يخلق طريقًا للتجارة والطاقة بين بحر العرب والصين عبر باكستان - جعل الصين محور التنمية الاقتصادية في باكستان. إن اعتماد باكستان على الاستثمار الصيني واستياءها مما تعتبره ازدواجية أميركية يعني أنه لم يعد من المهم الآن من الذي يتولى زمام الحكم في إسلام أباد. يلتزم جميع اللاعبين السياسيين الكبار منهم والصغار بإعطاء الأولوية لعلاقة باكستان مع الصين على العلاقة مع الولايات المتحدة. ويكمن الاختلاف الوحيد في درجة استعداء الولايات المتحدة علنًا. الجيش الباكستاني، الذي كان له دور فعال في جلب خان إلى السلطة ولا يزال إلى حد كبير القوة الكامنة وراء العرش، يرغب في أن تكون للحكومة المدنية علاقات ودية مع الولايات المتحدة، إن لم يكن لسبب آخر سوى حماية اقتصاد البلاد الفاشل. حتى في الوقت الذي يقود فيه خان الاتهام ضد الحكومة والولايات المتحدة، تتفاوض باكستان على حزمة مساعدات طارئة مع صندوق النقد الدولي، الأمر الذي سيتطلب موافقة واشنطن".