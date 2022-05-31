دولة تشكل "أكبر تهديد" للنظام العالمي؟

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في خطاب ألقاه يوم الخميس، كشف وزير الخارجية الأميركية أنطوني بلينكن عن الخطوط العريضة التي طال انتظارها للموقف الرسمي لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تجاه الصين.وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، "قال بلينكن إنه بدلاً من روسيا في عهد رئيسها فلاديمير بوتين، فإن الصين هي التي تمثل التهديد الأقوى والأكثر إصرارًا على النظام العالمي الذي تدعمه الولايات المتحدة. وتابع أن الصين وحدها "لديها النية في إعادة تشكيل النظام الدولي" والقدرة على القيام بذلك. وستسعى الولايات المتحدة إلى حشد تحالفات الدول الأخرى لمواجهة تحدي بكين. هذا يشير إلى أن شيئاً سيئاً على وشك الحدوث قريباً. قبل أيام فقط، تعهد بايدن بالدفاع عن تايوان إذا قررت الصين الاستيلاء على الجزيرة الخاضعة للحكم الديمقراطي؛ كما وأجرى سلسلة لقاءات مع حلفاء إقليميين؛ واقترحت إدارته خطة جديدة لمواجهة النفوذ الاقتصادي المتزايد للصين في آسيا. لكن التركيز المتزايد على قدرة الصين على تعطيل النظام العالمي يقلص مساحة التعاون مع بكين ويصرف الانتباه عن التهديد الحقيقي في العالم: روسيا".وتابعت الصحيفة، "في عهد بوتين، هدمت روسيا العاصمة الشيشانية غروزني في عام 2000، وغزت جورجيا في عام 2008، وضمت شبه جزيرة القرم في عام 2014 واستخدمت قوتها الجوية في عامي 2015 و2016 ضد معارضي الرئيس بشار الأسد في سوريا. استخدم نظامه الهجمات الإلكترونية، وتعامل بوحشية أو اغتال المعارضين المحليين وأصدر قوانين تفرض عقوبات سجن قاسية على أي شخص يستجوب الدولة. كما وشن غزوًا وحشيًا على أوكرانيا وألمح إلى احتمال استخدام أسلحة نووية. لم يكتفِ بوتين بالإعلان عن نيته في إعادة رسم الحدود الدولية وإحياء شبح الاتحاد السوفيتي السابق، بل أقدم على القيام بذلك. إن إحباط المزيد من سوء السلوك الروسي من خلال الحظر التجاري، ومنع إعادة إمداد جيش البلاد وإنشاء كتيبة دولية ضد بوتين تتطلب تعاونًا عالميًا. وهذا يشمل الصين. نحن بحاجة إلى أن نكون واضحين بشأن الصين، بالطبع. إنها بلا شك خصم محتمل أقوى من روسيا بكل المقاييس - العسكرية والاقتصادية والأيديولوجية. ينتهج الحزب الشيوعي، الخاضع لسيطرة شي جين بينغ، شكلاً من أشكال الرأسمالية التي ترعاها الدولة والتي تلحق الضرر بالشركات الأجنبية في سوق الصين وتؤسس أبطالاً قوميين أقوياء. تتفوق أسبقية الحزب على حكم القانون، ويتم قمع حرية التعبير والحقوق السياسية بقسوة. وتنفق الصين أيضًا على جيشها أكثر من أي دولة أخرى بهدف مواجهة التفوق العسكري الأميركي في شرق آسيا. يتم التعبير عن القومية المتصاعدة في الإيمان بضرورة إعادة توحيد تايوان مع البر الرئيسي للصين وأن بحر الصين الجنوبي هو بحيرة صينية".وبحسب الصحيفة، "لكن هذه القضايا لا تجعل من الصين بالضرورة تهديدًا للازدهار والأمن الأميركي، إلا إذا كنت تؤمن بكل كلمة معادية تأتي من المسؤولين الصينيين، وكل خطة حرب يضعها جيشها، وحتمية "فخ ثوسيديدس"، وهو الفكرة القائلة بأن القوى الناشئة ستميل إلى الصراع مع القوى القائمة. ولا يعني ذلك أيضًا أن أي دولة لا تلتزم بالمعايير الديمقراطية الليبرالية تشكل تهديدًا ناشئًا للولايات المتحدة. لم تقم الولايات المتحدة مطلقًا بتأسيس سياستها الخارجية بالكامل على حقوق الإنسان، ولا ينبغي لها ذلك؛ فمن شأن ذلك أن يكون وصفة للتدخل اللانهائي والصراع على الصعيد العالمي. ينظر الحزب الشيوعي إلى الولايات المتحدة على أنها خصم. لكنها كانت على استعداد للانخراط دبلوماسيًا، ودافعت مرارًا وتكرارًا عن حرمة حدود الدولة ولا تنفر من تسوية المصالح الذاتية بشأن قضايا مثل التجارة وتغير المناخ. لقد كان الحديث عن تايوان أكثر من مجرد تهديد باستخدام القوة العسكرية كما ويبدو منضبطًا مقارنةً بالطريقة التي تعاملت بها الولايات المتحدة تاريخيًا مع أميركا اللاتينية. من المؤكد أن المدافعين عن حرب باردة جديدة مع الصين سيعبرون عن انزاعجهم وسخطهم من هذه التأكيدات. سيقولون إن الصين تراجعت عن الالتزامات التجارية، وانتهكت الاتفاقات المتعلقة بالمناخ مرارًا وتكرارًا، واستخدمت التجسس لسرقة الملكية الفكرية، وتقوم ببناء جيش مصمم لإلحاق الضرر بالولايات المتحدة وحلفائها. لكن من المنطقي أن تضع قوة عظمى ناشئة مثل الصين خططًا للدفاع عن نفسها، بما في ذلك الصراع المحتمل مع الولايات المتحدة. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الصين مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالولايات المتحدة والاقتصاد العالمي. فهي تمتلك أكثر من تريليون دولار من الديون الأميركية على شكل سندات خزانة أميركية، وتستفيد من الأثر التراكمي للاستثمار الأميركي في الصين وتحتاج إلى الوصول إلى الأسواق الخارجية. كل هذه الحقائق تجسد سلوكها بقدر احتمالية المواجهة المستقبلية مع الولايات المتحدة. على النقيض من ذلك، فإن روسيا مقيدة فقط بالمدى الذي يرغب بوتين في قطعه".وتابعت الصحيفة، "بدلاً من تصوير الصين على أنها العدو الأكبر التالي لنا، فإن الأمن الأميركي يمكن أن يخدم بشكل أفضل من خلال إدراك أن سلوك روسيا يسلط الضوء فقط على الطرق التي تظل بها الصين والولايات المتحدة مرتبطين ببعضهما البعض على الرغم من التوترات بينهما. يجب علينا رعاية هذه العلاقات بدلاً من تعريضها للخطر، والتي تعتبر ضرورية لكلا البلدين كي يبقى كلاهما مزدهرًا ومستقرًا وآمنًا. يجب أيضًا ألا نسمح لكراهية النظام المحلي الصيني أن تكون أساسًا لكيفية تعاملنا مع دولة تأتي مركزيتها في النظام العالمي في المرتبة الثانية بعد نظامنا. نادرا ما يكون من الحكمة مواجهة خصمين في وقت واحد. يجب على بايدن إيجاد طرق جديدة للعمل مع الصين، بدلاً من محاولة إجبارها على أن تكون مختلفة. يجب أن يتخذ خطوات جريئة لتخفيف حدة الخطاب، مثل رفع الرسوم الجمركية في عهد ترامب على السلع الصينية مقابل دعم بكين المنخفض لبوتين. وإلا فإنه سيفوت فرصة أن يكون رئيسًا استراتيجيًا ذكيًا بدلاً من رئيس يقاتل الصين عند كل منعطف.