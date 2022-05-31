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عربي-دولي

رئيس وزراء هنغاريا: أوروبا ترقص على شفا أزمة عالمية

Lebanon 24
31-05-2022 | 09:05
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أشار رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، إلى أن أوروبا ترقص على شفا أزمة عالمية بسبب العقوبات التي تفرضها على روسيا.

وقال رئيس الوزراء الهنغاري، في مقابلة تلفزيونية اليوم الثلاثاء: "لدينا مشاكل كافية فقد ارتفعت أسعار الطاقة ارتفاعا هائلا والتضخم مرتفع وأوروبا كلها ترقص على شفا أزمة اقتصادية عالمية بسبب العقوبات".
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ووفقا لرئيس الوزراء الهنغاري، فإنه في مثل هذه الظروف كان من غير المحتمل "إدارة الاقتصاد الهنغاري بنفط مرتفع الأمر سيكون مساويا لقنبلة ذرية، لكن تم تجنب ذلك".

(روسيا اليوم)
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