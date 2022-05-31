رئيس وزراء هنغاريا: أوروبا ترقص على شفا أزمة عالمية

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أشار رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، إلى أن أوروبا ترقص على شفا أزمة عالمية بسبب العقوبات التي تفرضها على روسيا.وقال رئيس الوزراء الهنغاري، في مقابلة تلفزيونية اليوم الثلاثاء: "لدينا مشاكل كافية فقد ارتفعت أسعار الطاقة ارتفاعا هائلا والتضخم مرتفع وأوروبا كلها ترقص على شفا أزمة اقتصادية عالمية بسبب العقوبات".ووفقا لرئيس الوزراء الهنغاري، فإنه في مثل هذه الظروف كان من غير المحتمل "إدارة الاقتصاد الهنغاري بنفط مرتفع الأمر سيكون مساويا لقنبلة ذرية، لكن تم تجنب ذلك".(روسيا اليوم)