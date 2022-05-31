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عربي-دولي

مقتل 5 اشخاص في عملية "لمكافحة الارهاب" في طاجيكستان

Lebanon 24
31-05-2022 | 12:30
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 ذكرت السلطات الطاجيكية أن 5 أشخاص قتلوا اليوم في عملية لـ"مكافحة الإرهاب" نفذت في شرق طاجيكستان، وهي منطقة على الحدود مع أفغانستان والصين تشهد اشتباكات مسلحة، حسبما افادت "وكالة الصحافة الفرنسية". 
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ونقلت وكالة أنباء خوفار الرسمية عن وزارة الداخلية أنه "تم تحييد 5 أعضاء في منظمة إجرامية وإرهابية" بعدما أظهروا "مقاومة مسلحة" لقوات الأمن.
 
وعثرت السلطات في المكان على بنادق هجومية ومتفجرات، بحسب السلطات".
المصدر: روسيا اليوم
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