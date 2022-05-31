مقتل 5 اشخاص في عملية "لمكافحة الارهاب" في طاجيكستان

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ذكرت السلطات الطاجيكية أن 5 أشخاص قتلوا اليوم في عملية لـ"مكافحة الإرهاب" نفذت في شرق طاجيكستان، وهي منطقة على الحدود مع أفغانستان والصين تشهد اشتباكات مسلحة، حسبما افادت "وكالة الصحافة الفرنسية".ونقلت وكالة أنباء خوفار الرسمية عن وزارة الداخلية أنه "تم تحييد 5 أعضاء في منظمة إجرامية وإرهابية" بعدما أظهروا "مقاومة مسلحة" لقوات الأمن.وعثرت السلطات في المكان على بنادق هجومية ومتفجرات، بحسب السلطات".