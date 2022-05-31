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عربي-دولي

تركيا تطالب واشنطن بتغيير قرارها بشأن "إف-35" أو إعادة الأموال

Lebanon 24
31-05-2022 | 13:00
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أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن أنقرة تطالب واشنطن إما بتغيير قرارها بشأن برنامج توريد مقاتلات "إف-35" أو إعادة الأموال.
وقال تشاووش أوغلو في مقابلة مع وكالة "الأناضول": "هناك بعض الإجراءات في الكونغرس بشأن مسألة منح تركيا مقاتلات "إف-35"، يجب على الكونغرس إعادة النظر في قراره. ونحن نقول إما أن يتم إلغاء هذا القرار أو إعادة الأموال التي استثمرناها".
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وسبق للولايات المتحدة أن أرسلت إشعارا رسميا لتركيا بشأن استبعادها من برنامج توريد مقاتلات "إف-35" المتطورة بسبب شراء أنقرة لأنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400".
 
(روسيا اليوم)
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