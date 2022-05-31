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عربي-دولي

دراغي: اعتراضات واسعة على ترشيح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
31-05-2022 | 14:30
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قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إن منح أوكرانيا صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي غير متوقع بسبب اعتراض معظم الدول، لكن المفوضية الأوروبية تدرس إمكانية إجراء انضمام سريع.
وأوضح دراغي يوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي: "أنا أؤيد دخول أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي منذ البداية. تعترض جميع دول الاتحاد الأوروبي الرئيسية على وضع أوكرانيا كمرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، باستثناء إيطاليا. <...> يمكننا طلب وضع مرشح، ولكن هذا غير متوقع الآن بسبب معارضة الدول".
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وذكر رئيس الوزراء الإيطالي أن المفوضية الأوروبية تدرس إمكانية إجراء سريع، "المسار غير الموجود حاليا، ولكن يمكن اقتراحه، وستقوم المفوضية الأوروبية بإعداد تقرير [حول هذا الموضوع]".
 
(روسيا اليوم)
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