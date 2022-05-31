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عربي-دولي

موسكو: إجراءات كييف وواشنطن وحلفائهما تؤدي إلى انهيار أوكرانيا

Lebanon 24
31-05-2022 | 15:00
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أكد نيقولاي باتروشيف، أمين مجلس الأمن الروسي، أن عددا من الدول تعمل على تفكيك أوكرانيا، فيما تسهم إجراءات نظام كييف والولايات المتحدة وحلفائها في انهيار البلاد.
وقال باتروشيف: "الولايات المتحدة وحلفاؤها يؤكدون لنا أنهم يريدون لأوكرانيا أن تظل ذات سيادة، وأن تحافظ على وحدة أراضيها. لكننا نعلم أن عددا من الدول تعمل فعلياً وبنشاط على تفكيكها".
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وأضاف: "في هذه الحالة، فإن سيادة أوكرانيا لا تهم رئيس الدولة، ناهيك عن الولايات المتحدة وحلفائها، فهم مستعدون للتضحية بمصالح الشعب الأوكراني لتحقيق أهدافهم الجيوسياسية. وأفعالهم تسهم في حدوث انهيار حقيقي للبلاد".
وأشار باتروشيف إلى أن روسيا تهدف لحماية سكان دونباس وتخليص أوكرانيا من النازيين والقوميين المتطرفين.
 
(روسيا اليوم) 
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