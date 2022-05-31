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عربي-دولي
زاخاروفا: الاستفتاء حول انضمام أوسيتيا الجنوبية لروسيا يتطلب تحليلا دقيقا
Lebanon 24
31-05-2022
|
16:00
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن مسألة إجراء استفتاء في أوسيتيا الجنوبية حول الانضمام لروسيا، تتطلب تحليلا دقيقا ومناقشات بين الأطراف.
وقالت زاخاروفا يوم الثلاثاء: "فيما يتعلق بالاستفتاء نفسه، بالطبع، مثل هذه القضية تتطلب تحليلا دقيقا ومناقشات بين الأطراف"، مضيفة أن روسيا على استعداد لإجراء مشاورات مع أوسيتيا الجنوبية لمناقشة المزيد من التكامل بين البلدين.
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وجاء في التعليق أن موسكو تعتبر قرار رئيس أوسيتيا الجنوبية "آلان غاغلويف"، تعليق مرسوم سلفه "أناتولي بيبيلوف" بشأن الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا، أمرا منطقيا.
وأوضحت زاخاروفا: "مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن مبادرة الرئيس السابق أناتولي بيبيلوف لم يتم الاتفاق عليها معنا، فإننا نقيّم قرار رئيس الدولة الجديد تعليق المرسوم المذكور في 13 أيار 2022، بشأن الدعوة إلى استفتاء في جمهورية أوسيتيا الجنوبية، كقرار سليم يتماشى مع روح التحالف بين بلدينا ومبدأ التنسيق الثنائي الوثيق بشأن القضايا المهمة لروسيا وأوسيتيا الجنوبية".
(روسيا اليوم)
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