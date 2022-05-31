الصين تخترق أجواء تايوان قبل لقاء عسكري مع واشنطن

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أجرت الصين ثاني أكبر عملية توغل في أجواء تايوان هذا العام، وحذرت الولايات المتحدة من جلب المتاعب لنفسها، وذلك قبل لقاء محتمل بين وزيري دفاع البلدين يأتي وسط حرب أوكرانيا وبعد جولة الرئيس الأميركي جو بايدن الآسيوية التي أثار خلالها الجدل بتلويحه بالدفاع عسكرياً عن تايوان في وجه غزو صيني محتمل.استبقت الصين أول لقاء محتمل بين وزير دفاعها ووي فنغ خه ونظيره الأميركي لويد أوستن، بتنفيذها ثاني أكبر عملية توغل لها في منطقة الدفاع الجوي التابعة لتايوان هذا العام، تزامناً مع استدعاء الفلبين دبلوماسياً صينياً احتجاجاً على استمرار انتهاك سلطتها على المياه الإقليمية من خفر السواحل في بكين وحظرها من جانب واحد الصيد في البحر الجنوبي.وذكرت وزارة الدفاع التايوانية ليل الاثنين- الثلاثاء أن 30 طائرة صينية منها 22 مقاتلة بالإضافة إلى طائرات الحرب الإلكترونية والإنذار المبكر والمضادة للغواصات حلقت في منطقة إلى الشمال الشرقي من براتاس، موضحة أنها ردت بوضع سلاح الجو وأنظمة الدفاع الصاروخية التابعة لها في حالة تأهب وأطلقت طائرات مقاتلة لتحذير المقاتلات الصينية ودفعها للابتعاد.وأفادت وسائل إعلام صينية بأن طياراً لقي حتفه بعدما تحطّمت طائرته التدريبية في مدينة كاوهسيونغ الجنوبية. ويعد هذا أكبر توغل منذ أن أبلغت تايوان عن دخول 39 طائرة صينية منطقة تحديد الدفاع الجوي يوم 23 كانون الثاني الماضي.والعام الماضي، سجّلت تايوان 969 عملية للمقاتلات الصينية، وهو ضعف عمليات التوغل المسجلة في 2020 التي بلغ عددها حوالى 380.وسجّل أكبر عدد من الطائرات التي أرسلتها الصين إلى جارتها في يوم واحد في الرابع من تشرين الاول 2021 وبلغ 56. (الجريدة الكويتية)