الدنمارك تصوّت للانضمام دفاعياً إلى أوروبا

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في تأثير جديد خلّفه الغزو الروسي لأوكرانيا، تصوّت الدنمارك في استفتاء اليوم، على انضمامها إلى السياسة الدفاعية للاتحاد الأوروبي، بعدما بقيت طوعاً خارجها منذ 3 عقود.ويرجح فوز مؤيدي الانضمام مع دعوة 4.3 ملايين ناخب إلى صناديق الاقتراع، فيما أظهرت نتائج آخر استطلاع للرأي، أن أكثر من 65 في المئة منهم مع انضمام بلادهم إلى هذه السياسة.لكنّ الحذر لا يزال قائماً، بسبب توقّع نسبة امتناع عن التصويت عالية في بلد اعتاد قول "لا" في الاستفتاءات بشأن أوروبا، وكان آخرها في 2015.وقالت رئيسة الوزراء، ميتي فريدريكسن، خلال آخر مناظرة تلفزيونية للحملة: أعتقد من كل قلبي أنه يجب التصويت بـ «نعم»، لأنه حين نضطر للقتال من أجل أمن أوروبا، علينا أن نكون متحدين أكثر مع جيراننا.