إسرائيل: إيران سرقت وثائق من وكالة الطاقة الذرية

أعلنت إسرائيل أن لديها دليلا على أن إيران سرقت وثائق سرية من وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قبل ما يقرب من عقدين من الزمن واستخدمتها لإخفاء أنشطتها النووية عن المفتشين الدوليين.



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تداول رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الوثائق مع وسائل الإعلام. وقال مكتبه إنها جاءت من مجموعة ملفات نووية إيرانية استحوذت إسرائيل عليها في 2018 لكنها لم تنشر علنا. كانت صحيفة (وول ستريت جورنال) أول من نشر تقريرا بشأن الوثائق الأسبوع الماضي، قائلة إنها حازتها من "وكالة استخبارات شرق أوسطية" في دولة معارضة لبرنامج إيران النووي. يبدو أن الوثائق تظهر أن إيران تجسست على المفتشين وحاولت توقع الاتهامات بارتكاب مخالفات والرد عليها، لكن لا يبدو أنها احتوت على أي دليل على أنها سعت لأسلحة نووية.تداول رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الوثائق مع وسائل الإعلام. وقال مكتبه إنها جاءت من مجموعة ملفات نووية إيرانية استحوذت إسرائيل عليها في 2018 لكنها لم تنشر علنا. كانت صحيفة (وول ستريت جورنال) أول من نشر تقريرا بشأن الوثائق الأسبوع الماضي، قائلة إنها حازتها من "وكالة استخبارات شرق أوسطية" في دولة معارضة لبرنامج إيران النووي.