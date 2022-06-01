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عربي-دولي

كندا ترفع سقف المواجهة مع موسكو... عقوبات على عشيقة بوتين و4 مصارف روسية

Lebanon 24
01-06-2022 | 00:30
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فرضت كندا الثلاثاء عقوبات على لاعبة الجمباز الشهيرة ألينا كاباييفا والتي يقال إنها "عشيقة" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعلى 21 مسؤولاً روسياً وأربع مؤسسات مالية، على خلفية العملية العسكرية لموسكو في أوكرانيا.
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وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في تصريح للصحافيين في أوتاوا "نستهدف مصارف وأثرياء روسيا من النافذين المقرّبين من نظام بوتين، وأيضا، لا أعلم كيف أصفها، شريكته"، في إشارة إلى كاباييفا.

هذا وستجمّد أصول المستهدفين بالعقوبات وبينهم كاباييفا والمصرف الزراعي الروسي و"إنفست تريد بنك" وشركتان لإدارة الأصول، وسيُمنعون من دخول الأراضي الكندية.

وبحسب أجهزة الاتحاد الأوروبي تشغل كاباييفا منصب رئيسة مجلس إدارة مجموعة "ميديا غروب الوطنية" وهي شركة قابضة تملك حصصا كبيرة في الغالبية الساحقة من وسائل الإعلام الفدرالية الروسية الرئيسية.
 
تستفيد من ثروة بوتين
وتفيد تقارير وسائل إعلام عدة بوجود علاقة تربط الرئيس الروسي بكاباييفا منذ سنوات، وهو ما نفاه بوتين في العام 2008.

وبحسب تقرير أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين أميركيين، جمعت كاباييفا وعائلتها ثروة من جراء تواجدها ضمن الحلقة المقرّبة من بوتين.

وأورد التقرير نقلا عن معلومات استخبارية أميركية أن كاباييفا تستفيد من ثروة بوتين.
 
 
وقالت جولي إن الهدف من العقوبات هو "خنق نظام بوتين"، وهي أشادت بقرار الاتحاد الأوروبي حظر استيراد معظم الموارد النفطية الروسية.

ومنذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 شباط، فرضت كندا عقوبات على أكثر من 1050 فردا وكيانا في روسيا وأوكرانيا وبيلاروس أو من هذه الدول.
المصدر: العربية
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