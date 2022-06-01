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زيلينسكي: روسيا تتفوق على أوكرانيا في العدة والعتاد

Lebanon 24
01-06-2022 | 01:00
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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تتفوق على بلاده في "العدة والعتاد".
 
وقال في كلمة ألقاها في ساعة متأخرة من الليل "المدافعون عنا يظهرون أقصى درجات الشجاعة، ولا يزالون مسيطرين على الوضع في الجبهة على الرغم من حقيقة أن للجيش الروسي ميزة كبيرة من حيث العتاد والأعداد".
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كما أضاف أن قوات بلاده حققت تقدما بالقرب من مدينة خيرسون الجنوبية وتتقدم في أجزاء من منطقة خاركيف شرق كييف.

قطع جميع الاتصالات
إلى ذلك، أبلغ مسؤولون أوكرانيون عن "قطع جميع الاتصالات" في منطقة خيرسون الجنوبية التي تسيطر عليها روسيا.

وقالت الخدمة الحكومية الأوكرانية للاتصالات الخاصة وحماية المعلومات في بيان إنه حدث تدخل غير محدد من قبل روسيا، إذ أُوقف تشغيل المعدات وفصل الكابلات.
 
 
كما أضافت "سكان المنطقة متروكون حاليا بدون اتصالات الهاتف المحمول الأوكرانية والوصول إلى الإنترنت، فضلا عن عدم وجود أي وسيلة لإجراء مكالمات هاتفية محلية ودولية باستخدام أجهزة الهاتف الأرضية".

يذكر أن خيرسون القريبة من شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو عام 2014، كانت المدينة المهمة الوحيدة التي سيطر عليها الروس بشكل كامل منذ بدء عمليتهم العسكرية، قبل الإمساك مؤخراً أيضاً بمدينة ماريوبول (جنوب شرقي البلاد) عقب السيطرة على مجمع الصلب الضخم فيها (آزوفستال).
المصدر: العربية
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