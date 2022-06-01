زيلينسكي: روسيا تتفوق على أوكرانيا في العدة والعتاد

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تتفوق على بلاده في "العدة والعتاد".



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كما أضاف أن قوات بلاده حققت تقدما بالقرب من مدينة خيرسون الجنوبية وتتقدم في أجزاء من منطقة خاركيف شرق كييف.



قطع جميع الاتصالات

إلى ذلك، أبلغ مسؤولون أوكرانيون عن "قطع جميع الاتصالات" في منطقة خيرسون الجنوبية التي تسيطر عليها روسيا.



وقالت الخدمة الحكومية الأوكرانية للاتصالات الخاصة وحماية المعلومات في بيان إنه حدث تدخل غير محدد من قبل روسيا، إذ أُوقف تشغيل المعدات وفصل الكابلات. وقال في كلمة ألقاها في ساعة متأخرة من الليل "المدافعون عنا يظهرون أقصى درجات الشجاعة، ولا يزالون مسيطرين على الوضع في الجبهة على الرغم من حقيقة أن للجيش الروسي ميزة كبيرة من حيث العتاد والأعداد".كما أضاف أن قوات بلاده حققت تقدما بالقرب من مدينة خيرسون الجنوبية وتتقدم في أجزاء من منطقة خاركيف شرق كييف.قطع جميع الاتصالاتإلى ذلك، أبلغ مسؤولون أوكرانيون عن "قطع جميع الاتصالات" في منطقة خيرسون الجنوبية التي تسيطر عليها روسيا.وقالت الخدمة الحكومية الأوكرانية للاتصالات الخاصة وحماية المعلومات في بيان إنه حدث تدخل غير محدد من قبل روسيا، إذ أُوقف تشغيل المعدات وفصل الكابلات.