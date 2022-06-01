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عربي-دولي

"بعد اتهامها باهانة اردوغان".. إطلاق سراح الزعيمة التركية المعارضة جنان كفتانجي أوغلو!

Lebanon 24
01-06-2022 | 02:30
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أطلقت السلطات التركية، الثلاثاء، سراح، جنان كفتانجي أوغلو، القيادية البارزة في أكبر حزب معارض في البلاد، وذلك بعيد ساعات على إيداعها السجن إثر صدور حكم بحقها بتهمة إهانة الرئيس، رجب طيب إردوغان، ومسؤولين آخرين.
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والحكم الصادر بحق، جنان كفتانجي أوغلو، زعيمة "حزب الشعب الجمهوري" في منطقة اسطنبول، يمنعها من الترشح للانتخابات التشريعية المقررة العام المقبل أو من خوض الاستحقاق الرئاسي.

وفي 12 ايار ثبتت محكمة الاستئناف العليا الإدانة الصادرة بحق كفتانجي أوغلو بثلاث تهم على خلفية تغريدة مناهضة لأردوغان.

لكن مسؤولين في الحزب كشفوا لوكالة فرانس برس أن، كفتانجي أوغلو، الصادرة بحقها عقوبة الحبس أربع سنوات و11 شهرا و20 يوما، قد يطلق سراحها في أي وقت، بما أن هذا الأمر وارد في عقوبات الحبس التي تقل مدتها عن خمس سنوات.

وفي 21 ايار احتشد عشرات آلاف الأشخاص في اسطنبول للتعبير عن دعمهم للمسؤولة الحزبية بعد صدور الحكم بحقها.

وأدت، كفتانجي أوغلو، وهي طبيبة، دورا رئيسيا في فوز مرشح الحزب، أكرم إمام أوغلو، في انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول في العام 2019، وكانت تلك المرة الأولى التي يخسر فيها حزب إردوغان رئاسة أكبر بلدية تركية منذ 25 عاما.

وسيمثل إمام أوغلو بدوره، الأربعاء، أمام المحكمة حيث يواجه تهما بإهانة شخصيات رسمية. وهو يواجه في حال إدانته حكما بالحبس لمدة تصل إلى 25 عاما.

وأفاد مكتب كفتانجي أوغلو بأنها ستحضر جلسة محاكمة إمام أوغلو.

ويتهم معارضو الرئيس التركي حكومته بأنها تمارس الضغط على المعارضة في إطار الاستعداد للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
المصدر: الحرة
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