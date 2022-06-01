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عربي-دولي
بعد استشهادها في جينين.. الأمم المتحدة تطلق اسم شيرين أبو عاقلة على برنامج تدريبي للصحفيين
Lebanon 24
01-06-2022
|
04:00
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أعلنت الأمم المتحدة عن إطلاق اسم "شيرين أبو عاقلة" على برنامجها التدريبي السنوي للمذيعين والصحفيين الفلسطينيين.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أمس الثلاثاء، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك: "قررت دائرة الاتصالات العالمية (DGC) التابعة للأمم المتحدة اليوم تسمية برنامجها التدريبي السنوي للمذيعين والصحفيين الفلسطينيين ببرنامج شيرين أبو عاقله التدريبي للمذيعين والصحفيين الفلسطينيين".
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وأوضح المتحدث الرسمي أن ذلك تقرر "تكريما لشيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة الفلسطينية الأمريكية التي قتلت في الأراضي الفلسطينية المحتلة في 11 ايار الجاري".
وأضاف: "كانت لشيرين أبو عاقلة مسيرة مهنية متميزة في الصحافة لمدة ربع قرن، وكانت رائدة للمرأة العربية، وقدوة للصحفيين في الشرق الأوسط وحول العالم".
وتابع: "يؤكد زملاؤنا في إدارة الاتصالات العالمية أن إرثها وشجاعتها يجب أن نعتز به".
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل أبو عاقلة جراء إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين يوم 11 من الشهر الجاري.
واتهمت كل من شبكة "الجزيرة" والسلطة الفلسطينية، إسرائيل، بتعمد قتل أبو عاقلة بإطلاق النار عليها، بينما كانت تمارس عملها، فيما قال تقرير "أولى" أصدره الجيش الإسرائيلي، إنه خلص إلى أنه "لا يمكن تحديد مصدر إطلاق النار الذي أصاب الصحفية شيرين أبو عاقلة"، وأدى إلى مقتلها.
المصدر: روسيا اليوم
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