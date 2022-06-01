سيناريو ماريوبول يتكرر...القوات الروسية تتوسع شرقا بعد سيطرتها على سيفيرودونتسك

حققت القوات الروسية خلال الأيام الماضية توسعاً ملحوظاً في الشرق الأوكراني، بعد سيطرتها أمس الثلاثاء على أغلبية مدينة سيفيرودونتسك المهمة في إقليم دونباس.



فقد أقر حاكم منطقة لوغانسك، سيرغي غايداي، بأن المدينة وقعت تحت سيطرة الروس. وقال في مقطع مصور نشر على وسائل التواصل ااجتماعي مساء أمس "للأسف، تسيطر القوات الروسية اليوم على معظم المدينة"

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90% من المدينة مدمر

كما أكد أن 90 في المئة من المدينة دمر، مشدداً في الوقت ذاته على أن القتال مستمر.



فيما أعلن أولكسندر ستريوك، رئيس بلدية سيفيرودونتسك، أن "خط المواجهة بات يقسم المدينة إلى قسمين"، إلا أنه شدد في الوقت عينه على أن القوات الأوكرانية لا تزال تقاتل دفاعاً عن المنطقة.