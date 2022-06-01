التقدّم في شرق أوكرانيا نقطة تحول.. هل مالت الدفة لصالح موسكو؟

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بالنسبة للأوكرانيين، فان الأخبار الواردة من الخطوط الأمامية غير مشجعة. مع اقتراب اليوم المائة على بدء الغزو الروسي يبدو أن دفة ميزان المعركة في شرق أوكرانيا مالت لصالح موسكو.وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، "دخلت القوات الروسية يوم الاثنين ضواحي سيفيرودونتسك، إحدى آخر المدن ذات الأهمية الاستراتيجية في منطقة لوهانسك التي لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية. إذا سقطت المدينة بين أيديهم، فهذا من شأنه أن يمنح روسيا والقوات التي تعمل بالوكالة لها سلطة الأمر الواقع على نصف دونباس، وهي المنطقة الصناعية الشرقية المرغوبة في البلاد. في مقابلة حديثة مع محطة إذاعية فرنسية، أشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى أن الزخم الحالي كان جزءًا من الهدف الذي يركز عليه الكرملين حديثًا. وقال، وسط مخاوف متزايدة بين المسؤولين الغربيين من أن روسيا تعتزم ضم أراضي في دونباس وخيرسون، وهي منطقة متاخمة لشبه جزيرة القرم التي تم ضمها بالفعل، "هدفنا الواضح، بالطبع، هو إخراج الجيش الأوكراني والكتائب الأوكرانية من منطقتي دونيتسك ولوهانسك"."وتابعت الصحيفة، "اتسم التقدم الروسي بنفس الوحشية والقسوة التي اتسمت بها الهجمات السابقة. أفاد المراقبون بتكتيكات مماثلة لتلك التي تم استخدامها في غزو مدينة ماريوبول الساحلية، في ظل أيام وليال لا نهاية لها من نيران المدفعية والقصف الصاروخي الذي يسحق المناطق الحضرية. وقال جندي أوكراني أصيب في القتال لزملاء، "إنهم يمطروننا بالمعدن فقط". تحدث شهود عيان عن رائحة الموت النتنة التي تطغى على الشوارع مع ارتفاع درجات الحرارة في أوائل الصيف. وقال سيرهي هايداي حاكم منطقة لوهانسك لوكالة "رويترز"، الروس "يستخدمون نفس التكتيكات مرارا وتكرارا. إنهم يقصفون لعدة ساعات - لمدة ثلاث أو أربع أو خمس ساعات - متتالية ثم يهاجمون". وأضاف: "أولئك الذين يهاجمون يموتون. ثم يتبعها القصف والهجوم مرة أخرى، وهكذا دواليك حتى يخترقوا مكانًا ما"."وأضافت الصحيفة، "إن البؤس الدائم لساحة المعركة يكمن وراء مشهد استراتيجي مائل. وقال عدد من الزملاء "يمثل الوضع في شرق البلاد تحولًا عن مرحلة مبكرة من الحرب، عندما أجبرت الدفاعات الأوكرانية القوية على انسحاب روسي واسع النطاق في كييف ومناطق أخرى، مما أدى إلى زيادة الثقة بين الأوكرانيين وداعميهم الغربيين حول احتمالات تحقيق نصر شامل على قوة روسية سيئة التنظيم والتجهيز".وكتبوا: "بعد إعادة تجميع صفوفها الآن، تحرز القوات الروسية تقدمًا تدريجيًا ولكن مضطردا في حملتها في الشرق وتستخدم بانتظام قاذفات اللهب الثقيلة والمدفعية البعيدة المدى التي تفتقر إليها القوات الأوكرانية، مما يترك كييف في موقف دفاعي".وأضافوا: "على الرغم من أن المقاومة الأوكرانية جعلت القتال شاقاً للقوات الروسية، فإن موسكو تقترب تدريجيًا من تطويق أكبر معاقل أوكرانيا في منطقة دونباس، بينما تقاتل على الأراضي المتاخمة لروسيا بخطوط إمداد أسهل". يبدو أن موسكو تعلمت من أخطائها الأولية. أشارت "بلومبرج نيوز": "يبدو أن المكاسب الروسية الأخيرة كانت على الأقل جزئيًا نتيجة النجاح الأوكراني السابق". وأضافت: "من خلال إقامة دفاع فعال للغاية لدرجة أن القادة الروس اضطروا إلى الانسحاب من كل أنحاء أكبر مدينتين في البلاد - كييف وخاركيف - دفعتهم أوكرانيا أيضًا إلى التخلي عن خطة معركة شديدة الطموح تركت قواتهم منتشرة بشكل ضئيل وبعيدًا جدًا عن شريان الحياة اللوجستي". لا يزال صحيحًا أن الحرب تركت الجيش الروسي مستنفدًا بشكل كبير، وفي بعض المناطق، تسببت في نقص المعدات والقوى البشرية والمعنويات. لكن المقاتلين الأوكرانيين في الشرق ، كما أفاد أحد الزملاء، يشكون من قلة عددهم وعديدهم. يمثل توسع وتوطيد السيطرة الروسية في شرق أوكرانيا مرحلة جديدة في الصراع، ستختبر قدرة الغرب والأوكراني على الصمود في زمن الحرب".وبحسب الصحيفة، "أعرب المسؤولون الأوكرانيون عن مطالبهم بصوت عال وواضح. في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، الأسبوع الماضي، حث أعضاء وفد كييف على تقديم المزيد من المساعدات العسكرية والأسلحة الثقيلة من الولايات المتحدة وأوروبا. لقد صاغوا أسباب مطالبهم من منظور أيديولوجي: دفاع أوكرانيا هو الدفاع عن جميع المجتمعات الليبرالية والديمقراطية. النصر الروسي، من ناحية أخرى، سيكون بمثابة انتصار القوة على الحق، والاستبداد الغاشم على حكم القانون. وقالت يوليا كليمينكو، العضو في البرلمان الأوكراني، للصحفيين في دافوس: "لستم بحاجة للموت من أجلنا. لكننا نموت من أجلكم". من المقرر أن تعلن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن المزيد من عمليات تسليم الأسلحة والذخائر إلى أوكرانيا، والتي قد تشمل أنظمة صاروخية طويلة المدى متطورة من شأنها أن تساعد في إحباط تقدم روسيا في الشرق. يوم الاثنين، أشار بايدن إلى أنه لا يريد إرسال نوع النظام الصاروخي الذي يمكن أن يصل مداها إلى عمق الأراضي الروسية. ووصف الكرملين تصريحات بايدن بأنها "عقلانية"، على الرغم من أن الخط الروسي - الذي عبر عنه المسؤولون ووسائل الإعلام الحكومية - يظل أنهم يخوضون حربًا ضد الوكلاء الغربيين في أوكرانيا. في أوروبا، لا تزال هناك اختلافات واضحة في نهج التعامل مع الصراع. على سبيل المثال، حثت فرنسا وألمانيا مؤخرًا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الدخول في محادثات مباشرة مع نظيره الأوكراني، الرئيس فولوديمير زيلينسكي، بشأن إنهاء الحصار المفروض على البحر الأسود والذي كان مدمرًا للغاية للاقتصاد العالمي. قوبل هذا النداء باستهزاء من السياسيين في دول البلطيق الواقعة إلى الشرق، الذين يريدون تعميق عزلة روسيا وإيقاع هزيمة ساحقة ببوتين".ورأت الصحيفة أنه "ومع ذلك، وكما تظهر الحملة في دونباس، فإن روسيا ليست قريبة من أي نوع من من أنواع الهزيمة النهائية في أوكرانيا. يحتفظ السياسيون في كييف والعديد من مؤيديهم الغربيين بوجهة نظر متطرفة حول كيفية إنهاء الصراع، مع استسلام روسيا وعودة كل شبر من الأراضي الواقعة تحت سيطرة موسكو، بما في ذلك شبه جزيرة القرم. هذا الرأي للحرب يتعارض مع المخاوف المتزايدة لخبراء السياسة الخارجية حول مخاطر إطالة أمد الحرب. في دافوس، دعا وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر إلى مفاوضات فورية وتقديم تنازلات إقليمية أوكرانية لتجنب المزيد من الأزمات وعدم الاستقرار العالمي. في إحدى لجان المنتدى الاقتصادي العالمي، اقترح محلل السياسة الخارجية الأميركي المخضرم جراهام تي أليسون أن الصراع المجمد - مع تسوية الحدود المتنازع عليها وفقًا لما هي عليه حاليًا - سيكون النتيجة المثالية، لتجنب خطر نشر بوتين أسلحة نووية تكتيكية. وقال أليسون: "إما أن تكون هناك حقائق على الأرض يمكن لبوتين أن يتعايش معها، أو أنه سيصعّد مستوى الدمار"."