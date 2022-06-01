لهذه الاسباب بوتين لا يستطيع فرض التعبئة أو التراجع

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أصبح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موقف لا يحسد عليه. لدى بلده الموارد لإلحاق الضرر بأوكرانيا إلى الأبد. ولكن نظرًا لأن المرحلة الأولى من الحرب كانت مكلفة للغاية بالنسبة لروسيا، ولأن الجيش الأوكراني يصعًد مثل هذه المقاومة الشديدة، فإن روسيا تواجه صعوبة كبيرة في تحقيق أي شيء ذي مغزى في ساحة المعركة من دون تكليف عدد أكبر بكثير من القوة البشرية المتوفرة لديها حاليًا.وبحسب مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، "فإن استدعاء أعداد كبيرة من جنود الاحتياط مع وضع المجتمع الروسي علانية قيد الاستعداد لخوض الحرب، يحل المشكلة من الناحية النظرية. لكن الجمهور الروسي ليس مستعدًا لهذا الأمر من حيث المبدأ. حتى الآن، أشار بوتين إلى الحرب في أوكرانيا على أنها "عملية عسكرية خاصة" وعقد تجمعًا جماهيريًا واحدًا فقط لدعم الحرب. إن التعبئة الكاملة، التي من شأنها أن تجعل الحرب حقيقة لا مفر منها في الحياة الروسية، ستحدث ثورة في النظام الذي بناه بوتين منذ وصوله إلى السلطة في عام 2000. إذا قرر بوتين التعبئة، فسوف يغير الصفقة التي أبرمها مع الجمهور ويحتمل أن يزعزع استقرار نظامه. وبينما تراقب الولايات المتحدة من الخطوط الجانبية، قد يغريها تشجيع الروس على الانقلاب على بوتين. من دون أن يكون لها تأثير كبير أو ربما أي تأثير حقيقي على الرأي العام الروسي، ومع ذلك، يمكن لإدارة بايدن بذل قصارى جهدها لتجنب الأخطاء المكلفة. والأهم من ذلك هو جهدها لفهم كيف ولماذا يفكر الروس في ما يفعلونه. في الصراع طويل الأمد الذي يتكشف، سيكون الفضول سلعة ثمينة".وتابعت المجلة، "خلال السنوات العشر الأولى أو نحو ذلك من عهد بوتين في السلطة، كانت اتفاقية "عدم المشاركة" بين الكرملين والجمهور الروسي سارية المفعول. لقد كان اتفاقًا غير معلن بين الحاكم والمحكوم: "لا تقم بشيء مزعج، وستتمتع بالاستقرار والازدهار النسبي وفرص تحقيق الذات أو الإثراء". لكن كلا الحزبين انتهك هذا الاتفاق في كانون الأول 2011. مستاءون من عودة بوتين إلى الرئاسة وتزوير الانتخابات البرلمانية، هتف المتظاهرون، "روسيا بدون بوتين". رداً على ذلك، بدأ الكرملين في تقويض الحقوق والحريات التي كان يتمتع بها المجتمع الروسي حتى ذلك الحين، مما أدى إلى تأليب الأغلبية الوطنية ضد أولئك الذين اعتبرهم النظام "حديثًا" و"غربيًا" بشكل مفرط. بعد هذا الاشتباك، عادت نسخة من الحياة الطبيعية، لكن شعبية بوتين تراجعت وبدأت شرعية النظام في التآكل. ولدي ضم روسيا لجزيرة القرم في العام 2014، عادت شعبية بوتين إلى الازدياد، وذلك في وجه الغرب. لكن الكرملين لم يدع الصراع يأخذ كثيرًا من الحياة اليومية لمعظم الروس، تاركًا بقايا كبيرة من الحياة الطبيعية. وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات، ما أدى إلى انخفاض اقتصادي حاد في عام 2015، ولكن بمرور الوقت استقر الاقتصاد، وتمكن الناس من التكيف. بحلول عام 2020، كانت الحكومة الروسية بعيدة عن التفاؤل بشأن احتمالات المعارضة. تحملت الشخصية المعارضة البارزة في روسيا، أليكسي نافالني، وطأة الغضب المتزايد للحكومة".وبحسب الشبكة، "ربما كانت الحالة الطبيعية والاستقرار مجرد أوهام للجمهور الروسي في عام 2020 وعام 2021. ومع ذلك كانت أوهامًا مستدامة. وجاءت الحرب التي شنها بوتين في شباط من هذا العام لتبيد هذه الأوهام. حجم الغزو الروسي أكبر بكثير من أي شيء تم القيام به في عام 2014، والانفصال بين روسيا والغرب يكاد لا يسبق له مثيل: نطاق العقوبات، والقيود المفروضة على السفر، وإغلاق أو خروج المؤسسات الغربية من روسيا. وهكذا، في الأشهر المقبلة، سيواجه بوتين خيارًا عقابيًا. يمكنه التهدئة ومحاولة إصلاح العلاقات مع الغرب. أو يمكنه شن حرب واسعة النطاق على أوكرانيا، مما يزيد من تعميق الخلاف مع أوروبا والولايات المتحدة. تتطلب الحرب الشاملة تعبئة تدريجية على الأقل. وبذلك يمكن لبوتين أن يوسع خياراته في ميدان المعركة. هنا ، لكلمة "تعبئة" معنيان: إعداد جيش للحرب من خلال استدعاء جنود الاحتياط والمتخصصين وتوجيه المجتمع الروسي بالكامل نحو الحرب. وتعكر التعبئة صفو الشؤون الداخلية والخارجية على حد سواء. إذا اختار بوتين التعبئة بكل ما للكلمة من معنى، فإنه سيحتاج إلى بناء مبررات قوية للوطنية المتشددة. سيتعين عليه تأطير المواجهة بشكل أكثر وضوحًا على أنها حرب ضد الغرب، مع ربط أوكرانيا بالعدو. ستوفر التعبئة بالنسبة لبوتين مجموعة موسعة من أهداف الحرب: هجوم على كييف مرة أخرى، حملة لتقسيم البلاد إلى نصفين شرقي وغربي، أو جهد متضافر لتحويل أوكرانيا إلى دولة فاشلة، وتدمير بنيتها التحتية ومدنها واقتصادها بالكامل. ستفرض التعبئة في الوقت نفسه مخاطر سياسية هائلة على بوتين. لقد أسس نظامه على فك الارتباط العام بالسياسة الخارجية. سيكون من الخطورة إلى أقصى حد الإعلان عن شيء مثل حرب "الشعب"، بدلاً من مجرد "عملية عسكرية خاصة". تتطلب التعبئة أن يشارك الروس بفاعلية في الحرب وتبني مبرراتها وأهدافها، الأمر الذي يجب أن يكون واضحًا ومؤكدًا. حتى الآن، كانت الأسباب الرسمية للحرب غامضة ومتغيرة. كما أن التعبئة الجماهيرية ليست بالضرورة عملية محكومة، ومن شأنها أن تقوي بشكل جذري فصيل النخب الأكثر تشددًا، مما يؤجج المشاعر القومية بطرق لا يمكن التنبؤ بها، خاصة إذا لم تسر الحرب على ما يرام".ورأت المجلة أنه "إذا اتخذ بوتين قرارًا لصالح التعبئة، وإذا فشل الكرملين في المهمة، فقد تميل الولايات المتحدة إلى الاستفادة من الفوضى. بعد كل شيء، تريد الولايات المتحدة طرد الجيش الروسي من أوكرانيا، وقد تكهن عدد قليل من المسؤولين الحكوميين الأميركيين على الأقل بشأن المضي قدمًا في هذا الأمر وتسريع عملية التفكك العسكري الشامل لروسيا. يعتقد البعض أنه من الضروري إذلال روسيا. يجب على الولايات المتحدة أن تحاول أن تبدو محايدة رسميًا بشأن السياسة الروسية المحلية، وأن تمتنع عن التعليق الصريح ولا تنحاز إلى حركات المعارضة. هذا ليس له علاقة بالخوف من الحساسيات السياسية للكرملين. الهدف هو ترك المجال في السياسة الروسية مفتوحًا للروس للتحرك نحو روسيا ما بعد بوتين بأجهزتهم الخاصة".