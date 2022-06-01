كلمات مؤثرة من زوجة الرئيس الأوكراني حول العائلة بظلّ الحرب!

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قالت زوجة الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي أولينا زيلينسكا أنها تحاول فقط تجاوز فترة الحرب الروسية، مشيرة الى ان "عائلتنا مفككة وانا ارى فولديمير في المكتب ان لم يكن مشغولا او في اجتماع". ولفتت الى ان "الاطفال يعرفون انها فترة وستمر لكن متى؟".