Advertisement

عربي-دولي

كلمات مؤثرة من زوجة الرئيس الأوكراني حول العائلة بظلّ الحرب!

Lebanon 24
01-06-2022 | 02:56
A-
A+
Doc-P-958031-637896742222222089.jpg
Doc-P-958031-637896742222222089.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت زوجة الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي أولينا زيلينسكا أنها تحاول فقط تجاوز فترة الحرب الروسية، مشيرة الى ان "عائلتنا مفككة وانا ارى فولديمير في المكتب ان لم يكن مشغولا او في اجتماع". ولفتت الى ان "الاطفال يعرفون انها فترة وستمر لكن متى؟".
Advertisement
 
 
وتحدثت  أولينا زيلينسكا أيضًا عن مشاريع أخرى لمساعدة الأوكرانيين، بدءًا من إنشاء البرنامج الوطني للصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي مؤخرًا إلى الأطراف الصناعية للجرحى وإعادة تأهيل ضحايا الحرب.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2022-06-01
09:30 | 2022-06-01
08:30 | 2022-06-01
08:00 | 2022-06-01
07:30 | 2022-06-01
07:00 | 2022-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website