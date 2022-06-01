لأفضل وقاية... ما هو العدد المثالي لجرعات لقاح "كورونا"؟

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كشفت أكبر دراسة طبية خاصة باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، عدد الجرعات "المثالي" للوقاية من الإصابة بالمرض الذي غزا العالم.ووفق الدراسة التي أجرتها الجامعة الصينية في هونغ كونغ ونشرت نتائجها في المجلة الطبية البريطانية، وشملت 100 مليون شخص، فإن 3 جرعات من لقاح "كوفيد 19" من النوع نفسه أو مزيج من تطعيمات مختلفة، تقي من الإصابة بالوباء.وأشارت الدراسة التي استندت إلى بيانات صادرة من قواعد بيانات 38 منظمة صحية عالمية، أن الجرعات الثلاث تعمل أيضا ضد متحورات كورونا المختلفة.وقالت الدراسة، إنه "رغم الانخفاض السريع في الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، فإن المخاوف بشأن ضعف فعالية اللقاح والمتغيرات الجديدة تجعل من المهم فهم تركيبات اللقاحات الأكثر نجاحا"، حسبما نقلت صحيفة "غارديان" البريطانية.وعرّفت الدراسة "تلقي 3 جرعات من نفس اللقاح بالنظام المتماثل، بينما أطلقت على تلقي جرعة ثالثة تختلف عن تلك التي تعطى كجرعتين أساسيتين بالنظام المتغاير".وبعد تحليل النتائج وجد الباحثون أن 3 جرعات من أي لقاح يعتمد تقنية الحمض النووي الريبي المرسال، مثل "فايزر" و"موديرنا"، تبدو فعالة بنسبة 96 بالمئة ضد عدوى "كوفيد 19" غير الشديدة، و95 بالمئة للحد من الحالات التي تتطلب دخول المستشفى.وأظهرت النتائج أيضا أن أي نظام من 3 جرعات - متغاير أو متماثل - يحث على مناعة أعلى في جميع الفئات العمرية، مقارنة بالنظام المتماثل المكون من جرعتين.ووجدت الدراسة أنه "في المرضى الذين يعانون نقص المناعة، فإن جرعة معززة ثالثة، كجزء من نظام متغاير أو متماثل، تعمل أيضا على تحسين الحماية بشكل كبير مقارنة بجرعتين".وأقرّ القائمون على الدراسة بأنهم بحاجة إلى مزيد من البحث كونهم لم يقيّموا الفاصل الزمني الأمثل بين الجرعات الأساسية والجرعة المعززة.