روسيا تبلغ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن استفزازات تعدها أوكرانيا

Advertisement

أخطرت روسيا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإجراءات قادمة تتخذها أوكرانيا لاستخدام محتمل للمواد الكيميائية، وقد شرعت المنظمة في التحري بهذا الشأن.أعلن عن ذلك ممثل روسيا لدى المنظمة، والسفير الروسي لدى هولندا، ألكسندر شولغين، على قناة روسيا 24 التلفزيونية، اليوم الأربعاء، 1 حزيران، حيث أشار إلى أنه قد تم إرسال ما مجموعه 12 مذكرة شفهية تتضمن معلومات مفصلة عن أماكن وأساليب الاستفزازات الأوكرانية.كذلك شدد الدبلوماسي الروسي على أن موسكو تصرّ على توزيع المذكرة على جميع أعضاء المنظمة، بينما أكدت الأمانة الفنية من جانبها على "إجراء تحريات دقيقة حول هذه المعلومات".