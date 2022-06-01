Advertisement

عربي-دولي

بيسكوف: الولايات المتحدة تحاول بكل جهد سكب الزيت على النار

Lebanon 24
01-06-2022 | 07:30
A-
A+
Doc-P-958116-637896890709531052.jpg
Doc-P-958116-637896890709531052.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الولايات تحاول بكل جهد سكب الزيت على النار من خلال تزويد أوكرانيا بالأسلحة.

وأضاف بيسكوف في تصريح صحفي معلقا على خطط واشنطن لتزويد أوكرانيا بأنظمة إطلاق صواريخ متعددة: "من الواضح أن الولايات المتحدة عمليا ملتزمة  بخطة قتال روسيا حتى آخر أوكراني".
Advertisement

وردا على سؤال بشأن المساعي لترتيب اجتماع بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة الذي اقترحه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال محادثته الهاتفية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رد بيسكوف بأنه لا يوجد تفاهم واضح حتى الآن بشأن هذا الاجتماع.

إلا أن بيسكوف عاد وأكد أن الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، تصب في نفس السياق، حيث "ترتبط كل الأحداث هنا ببعضها البعض على نحو غير مباشر".

كذلك قال بيسكوف إن الكرملين لم يستبعد أبدا إمكانية عقد اجتماع بين الرئيسين بوتين وزيلينسكي، إلا أنه يجب الاستعداد لذلك على حد قوله، حيث تابع: "إذا التقى بوتين وزيلينسكي، فسوف يكون ذلك فقط لوضع اللمسات الأخيرة على وثيقة معينة".

في الوقت نفسه، أشار المتحدث الرسمي للكرملين بأن "العمل على هذه الوثيقة توقف منذ وقت طويل، ولم يستأنف منذ ذلك الحين".
 
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2022-06-01
09:30 | 2022-06-01
08:30 | 2022-06-01
08:00 | 2022-06-01
07:00 | 2022-06-01
06:30 | 2022-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website