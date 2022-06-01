أردوغان يكشف تفاصيل جديدة عن العملية العسكرية التركية في سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا "ستخلص منطقتي تل رفعت ومنبج السوريتين من الإرهابيين".



وأوضح أردوغان أن العملية العسكرية التركية سوف تستمر تدريجيا في أجزاء أخرى من شمال سوريا.

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(سكاي نيوز)