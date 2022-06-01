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عربي-دولي

أردوغان يكشف تفاصيل جديدة عن العملية العسكرية التركية في سوريا

Lebanon 24
01-06-2022 | 08:30
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا "ستخلص منطقتي تل رفعت ومنبج السوريتين من الإرهابيين".

وأوضح أردوغان أن العملية العسكرية التركية سوف تستمر تدريجيا في أجزاء أخرى من شمال سوريا.
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(سكاي نيوز)
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