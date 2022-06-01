زلزالا قوته 6.1 على مقياس ريختر هز مقاطعة سيشوان الصينيّة

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اعلن المركز الصيني للشبكات الزلزالية ان زلزالا قوته 6.1 على مقياس ريختر هز مقاطعة سيشوان (جنوب غرب الصين) اليوم ولا تزال حصيلة الضحايا غير معروفة، حسبما افادت "وكالة الصحافة الفرنسية".ووقع الزلزال بعمق 17 كيلومترا ومركزه في لوشان المنطقة الريفية المأهولة.وشعر السكان بالزلزال في مدن عدة في المقاطعة بما في ذلك العاصمة الإقليمية تشنغدو الواقعة على بعد حوالى 100 كيلومتر شرقا وفقًا لتعليقات مستخدمي الإنترنت على شبكة "ويبو" للتواصل الاجتماعي.قدر مركز المسح الجيولوجي الأميركي قوة الزلزال بـ 5.9 ومركزه على عمق 10 كيلومترات.