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عربي-دولي

اعتبارا من اليوم... تركيا تعدّل شروط دخول السياح الأجانب

Lebanon 24
01-06-2022 | 10:30
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ذكرت صحيفة "حريت" اليوم الأربعاء، أنه اعتبار من اليوم ألغت تركيا شرط توفر نتيجة سلبية لاختبار كورونا PCR للسماح للسياح الأجانب لدخول أراضيها.

كذلك أشارت الصحيفة التركية إلى أنه تم إلغاء إجراء تنفيذ اختبار سريع لفيروس كورونا لدخول البلاد في جميع معابر الحدود.
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وجاء في تقرير للصحيفة: "أرسلت وزارة الداخلية التركية تعميما إلى حكام المقاطعات الـ81 في تركيا تعلمهم فيه بإلغاء شرط النتيجة السلبية لـPCR أو إجراء اختبار سريع لفيروس كورونا للدخول إلى تركيا عبر جميع نقاط العبور الحدودية - الجوية والبرية والسكك الحديدية والبحرية".
 
 
(روسيا اليوم)
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