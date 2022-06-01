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عربي-دولي

لأول مرة في تاريخ أستراليا.. وزيران مسلمان في الحكومة من هما؟

Lebanon 24
01-06-2022 | 11:30
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عين رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، وزيرين مسلمين في الحكومة الجديدة، لتكون بذلك سابقة في تاريخ البلاد.

وأدى وزير الصناعة إد هوسيك ووزيرة الشباب آن علي، الوزيرين المسلمين في الحكومة الأسترالية الجديدة، مراسم اليمين اليوم الأربعاء، في العاصمة كانبيرا.
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ويضمّ مجلس الوزراء الجديد 23 وزيرا، بينهم 10 نساء، مقارنة مع 7 وزيرات في حكومة رئيس الوزراء السابق سكوت موريسون.
كما تضم الحكومة الجديدة أول وزيرة من السكان الأصليين، وهي تدعى ليندا بورني، وتعرف بارتدائها عباءة من جلد الكنغر، وستتولى وزارة السكان الأصليين.
 
 
(روسيا اليوم)
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