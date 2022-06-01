لأول مرة في تاريخ أستراليا.. وزيران مسلمان في الحكومة من هما؟

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عين رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، وزيرين مسلمين في الحكومة الجديدة، لتكون بذلك سابقة في تاريخ البلاد.وأدى وزير الصناعة إد هوسيك ووزيرة الشباب آن علي، الوزيرين المسلمين في الحكومة الأسترالية الجديدة، مراسم اليمين اليوم الأربعاء، في العاصمة كانبيرا.ويضمّ مجلس الوزراء الجديد 23 وزيرا، بينهم 10 نساء، مقارنة مع 7 وزيرات في حكومة رئيس الوزراء السابق سكوت موريسون.