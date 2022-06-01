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عربي-دولي
لافروف: شركاؤنا بالخليج أكدوا عدم انضمامهم للعقوبات الغربية
Lebanon 24
01-06-2022
|
13:00
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأربعاء، إن شركاء موسكو في الخليج أكدوا عدم انضمامهم للعقوبات الغربية المفروضة على بلاده، على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وفي اجتماع مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، قال لافروف إن "الدول الغربية تبني علاقاتها وفقا لمصالح مؤسساتها مثل الناتو والاتحاد الأوروبي".
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وأضاف المسؤول الروسي أن "الغرب يسعى لتشكيل عالم أحادي القطب بقيادة الولايات المتحدة".
وتابع قائلا: "الدول الغربية تنتهك القوانين الدولية وتسعى لتحقيق أمنها على حساب دول أخرى".
كما اتهم لافروف الغرب بأنه "من دفع أوكرانيا لتهديد أمن روسيا" على حد وصفه.
وفيما يتعلق بالملف اليمني، قال لافروف: "نثمن التحركات الإيجابية بشأن اليمن لا سيما مبادرة السعودية والإمارات وعمان. نأمل في تمديد الهدنة الإنسانية في اليمن".
وحول القضية الفلسطينية، قال لافروف إن "حل الدولتين يمر باختبار صعب بسبب الأحداث الحالية".
وكان لافروف قد وصل إلى المنامة، الإثنين، والتقى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث بحثا مستجدات الأوضاع والتحديات الإقليمية والدولية، وعلى وجه الخصوص الوضع في أوكرانيا.
(سكاي نيوز)
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