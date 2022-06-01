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عربي-دولي

رئيس إدارة سيفيرودونيتسك: كييف تسيطر على 20٪ من المدينة

Lebanon 24
01-06-2022 | 14:30
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مع تقدم القوات الروسية على نحو سريع في إقليم دونياس شرق أوكرانيا، لاسيما في سيفيرودونيتسك، كشف مسؤول أوكراني أن القوات الأوكرانية تسيطر على 20 بالمئة فقط من المدينة.

وأوضح رئيس إدارة المدينة أولكساندر ستريوك أن القوات الروسية تسيطر على 60 بالمئة من المدينة، مشيراً إلى أن لا يزال هناك أمل في منع روسيا من السيطرة عليها بالكامل.
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وكان حاكم منطقة لوغانسك، سيرغي غايداي، اليوم أن نحو 70 بالمئة من المدينة المدمرة بات في أيدي الروس. وكرر التأكيد أن 90% من المدينة دمر، مشدداً في الوقت ذاته على أن القتال مستمر، مشيراً إلى أن القوات الروسية "تعزّز مواقعها" وسط المدينة الاستراتيجية.
 
 
(العربية)
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