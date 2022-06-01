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عربي-دولي

رئيس جمهورية دونيتسك ينفي أنباء تناقلتها وسائل إعلام أوكرانية عن إصابته

Lebanon 24
01-06-2022 | 15:00
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نفى رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، الأنباء عن إصابته بحسب ما روجته وسائل إعلام أوكرانية، مؤكدا أنه بصحة جيدة.
وقال بوشيلين في مقابلة مع RT: "كل شيء على ما يرام. كنت مع حاكم سان بطرسبرغ في ماريوبول اليوم. كان هناك توقيع اتفاقية توأمة بين ماريوبول وسان بطرسبرغ، مع ألكسندر ديميترييفيتش (بيغلوف)، نحن بخير".
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وفي وقت سابق، أعلنت قناة TSN الأوكرانية نقلا عن مستشار رئيس وزارة الداخلية فيكتور أندروسيف، إصابة رئيس الجمهورية في كراسني ليمان.
وكان الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أعلن في 28 أيار أن كراسني ليمان قد تم تحريرها من القوميين الأوكرانيين.
 
(روسيا اليوم)
 
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