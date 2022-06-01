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عربي-دولي
"لا دخان من دون نار".. لافروف يرد على تصريحات بوريل عن عسكرة الاتحاد الأوروبي
Lebanon 24
01-06-2022
|
15:30
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أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن تصريحات مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأن التكتل يجب أن يصبح قوة عسكرية هي "تلاعب بالكلمات، ولا دخان من دون نار".
وقال لافروف في مؤتمر صحفي خلال زيارته للسعودية: "من المحتمل أن يكون هذا في الأساس تلاعب بالكلمات، ولكن لا يوجد دخان بدون نار. هناك حقا جناح قوي معادي لروسيا في الاتحاد الأوروبي، وقد فرض لسنوات عديدة موقفه على الجميع، مستغلا مبدأ التضامن والتوافق".
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وأكد وزير الخارجية الروسي أن "هذا الجناح يزيد من نشاطه الآن". وتابع: "تصريحات بوريل، تعكس الاتجاه الذي تفرضه أقلية عدوانية على الاتحاد الأوروبي بأسره".
وشدد على أن الشيء الأنسب لهذه الأقلية هو "عسكرة الاتحاد الأوروبي كملحق لحلف الناتو".
(روسيا اليوم)
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