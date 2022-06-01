بلينكن: سنواصل دعم كييف للتصدي للقوات الروسية



وقال بلينكن، خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأميركي والأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، إن بلاده ستعمل على تقوية العلاقة مع الاتحاد الأوروبي ودول المحيط الهادئ.

Advertisement وأكد وزير الخارجية الأميركي أن واشنطن تقدم لأوكرانيا صواريخ وأسلحة دقيقة بعيدة المدى، مشددا على أن كييف أكدت أنها لن تستهدف الأراضي الروسية بالأسلحة الأميركية الجديدة. أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستواصل دعم أوكرانيا للتصدي للقوات الروسية والتصدي لما سماه "محاولات روسيا زعزعة الاستقرار العالمي".وقال بلينكن، خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأميركي والأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، إن بلاده ستعمل على تقوية العلاقة مع الاتحاد الأوروبي ودول المحيط الهادئ.وأكد وزير الخارجية الأميركي أن واشنطن تقدم لأوكرانيا صواريخ وأسلحة دقيقة بعيدة المدى، مشددا على أن كييف أكدت أنها لن تستهدف الأراضي الروسية بالأسلحة الأميركية الجديدة.

وقال الوزير الأميركي "قدم الأوكرانيون لنا تأكيدات بأنهم لن يستخدموا هذه الأنظمة ضد أهداف في الأراضي الروسية".

وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى لجعل أوكرانيا أقوى في أي مفاوضات مستقبلية مع روسيا.

من ناحيته، أكد أمين عام حلف الناتو أن العقوبات على روسيا كثيرة وغير مسبوقة.

وقال ستولتنبرغ أن الحلف سيجد طريقة للتعامل مع المخاوف التركية بشأن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي.

(سكاي نيوز عربية)