22
o
بيروت
22
o
طرابلس
18
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
22
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بلينكن: سنواصل دعم كييف للتصدي للقوات الروسية
Lebanon 24
01-06-2022
|
16:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستواصل دعم أوكرانيا للتصدي للقوات الروسية والتصدي لما سماه "محاولات روسيا زعزعة الاستقرار العالمي".
وقال بلينكن، خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأميركي والأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، إن بلاده ستعمل على تقوية العلاقة مع الاتحاد الأوروبي ودول المحيط الهادئ.
Advertisement
وأكد وزير الخارجية الأميركي أن واشنطن تقدم لأوكرانيا صواريخ وأسلحة دقيقة بعيدة المدى، مشددا على أن كييف أكدت أنها لن تستهدف الأراضي الروسية بالأسلحة الأميركية الجديدة.
وقال الوزير الأميركي "قدم الأوكرانيون لنا تأكيدات بأنهم لن يستخدموا هذه الأنظمة ضد أهداف في الأراضي الروسية".
وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى لجعل أوكرانيا أقوى في أي مفاوضات مستقبلية مع روسيا.
من ناحيته، أكد أمين عام حلف الناتو أن العقوبات على روسيا كثيرة وغير مسبوقة.
وقال ستولتنبرغ أن الحلف سيجد طريقة للتعامل مع المخاوف التركية بشأن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي.
(سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
حزب الله منزعج من شخصية برلمانية: "كان عليه التعاطي بطريقة مختلفة"
Lebanon 24
حزب الله منزعج من شخصية برلمانية: "كان عليه التعاطي بطريقة مختلفة"
01:15 | 2022-06-01
01/06/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانية تدخل القفص الذهبي بحفل "أسطوري".. وتُثير الجدل بإعلانها عن حملها في ليلة الزفاف! (صور)
Lebanon 24
فنانة لبنانية تدخل القفص الذهبي بحفل "أسطوري".. وتُثير الجدل بإعلانها عن حملها في ليلة الزفاف! (صور)
03:29 | 2022-06-01
01/06/2022 03:29:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دخوله في غيبوبة.. هذا ما طلبه جد الطفل يوهان الممثل اللبناني القدير
Lebanon 24
بعد دخوله في غيبوبة.. هذا ما طلبه جد الطفل يوهان الممثل اللبناني القدير
00:12 | 2022-06-01
01/06/2022 12:12:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بالاعياء: وفاة فنان على المسرح.. وفيديو يرصد "لحظات ما قبل الموت"
Lebanon 24
أصيب بالاعياء: وفاة فنان على المسرح.. وفيديو يرصد "لحظات ما قبل الموت"
04:04 | 2022-06-01
01/06/2022 04:04:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"أحدهم" لم يصوّت لبري؟
Lebanon 24
"أحدهم" لم يصوّت لبري؟
02:15 | 2022-06-01
01/06/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:30 | 2022-06-01
إسرائيل تتباهى بالليزر وتتمرّن على ضرب نووي إيران
17:00 | 2022-06-01
تايوان: محادثات تجارية مع واشنطن و"بروفة" قتالية صينية
16:59 | 2022-06-01
واشنطن تعترف بشنها هجمات إلكترونية ضد روسيا
16:45 | 2022-06-01
استشهاد فلسطيني وجرح ستة في اعتداء اسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة
16:00 | 2022-06-01
من توقف ومن استمر في شراء النفط الروسي؟
15:30 | 2022-06-01
"لا دخان من دون نار".. لافروف يرد على تصريحات بوريل عن عسكرة الاتحاد الأوروبي
فيديو
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
Lebanon 24
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
08:00 | 2022-06-01
02/06/2022 02:41:42
Lebanon 24
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
16:00 | 2022-05-31
02/06/2022 02:41:42
Lebanon 24
Lebanon 24
جندي أوكراني... ظهر في فيديو يقاتل من خندق بقي فيه وحيداً!
Lebanon 24
جندي أوكراني... ظهر في فيديو يقاتل من خندق بقي فيه وحيداً!
16:30 | 2022-05-30
02/06/2022 02:41:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact