تايوان: محادثات تجارية مع واشنطن و"بروفة" قتالية صينية

Advertisement

في تحدٍّ لبكين التي زادت من تحركاتها العسكرية حول الجزيرة، بدأت تايوان أمس محادثات تجارية مع واشنطن، في وقت أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن برفض جزر جنوب الهادئ للاتفاق الأمني الصيني.في أحدث حلقات التوتر المتصاعد بين أكبر قوتين في العالم، والذي شمل جزر المحيط الهادئ، بدأت الولايات المتحدة محادثات تجارية ثنائية مع تايوان، في وقت نفذت الصين دورية قتالية واسعة في أجواء ومياه الجزيرة الإقليمية.وفي تحدٍّ كبير للصين، التي تعتبر تايوان إحدى مقاطعاتها وترفض السماح لها بإقامة علاقات رسمية مع دول أجنبية، أعلنت ممثلة التجارة الأميركية، في بيان أمس، إطلاق نائبتها سارة بيانكي والوزير التايواني جون دينغ خلال لقاء عبر الانترنت، "مبادرة التجارة الأميركية- التايوانية للقرن الحادي والعشرين"، بهدف تطوير طرق ملموسة لتعميق علاقاتهما الاقتصادية والتجارية.وبعد يومين من تنفيذه ثاني أكبر توغل في منطقة الدفاع الجوي لتايوان هذا العام، أعلن الجيش الصيني أمس إجراءه دورية استعداد قتالي في البحار والمجال الجوي حول الجزيرة في الأيام الأخيرة، مؤكداً أن ذلك كان إجراءً ضرورياً للرد على التواطؤ بين واشنطن وتايبيه.وقالت قيادة المنطقة الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني، في بيان: "اتخذت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة تحركات متكررة بشأن قضية تايوان، تقول شيئاً وتفعل شيئا آخر، محرضة على دعم القوى المؤيدة لاستقلالها، الأمر الذي سيدفع الجزيرة إلى وضع خطير".ولم يذكر البيان موعدا محددا لإجراء التدريبات، غير أن وزارة الدفاع التايوانية أبلغت، الاثنين الماضي، عن أكبر توغل للقوات الجوية الصينية منذ يناير في منطقة الدفاع الجوي التابعة لها، مبينة أنها أرسلت مقاتلات لتحذير 30 طائرة صينية للابتعاد. وأثار الرئيس الأميركي جو بايدن غضب الصين الأسبوع الماضي عندما بدا كأنه يشير إلى تغيير في سياسة "الغموض الاستراتيجي" بشأن تايوان بقوله، إنه سيتدخل عسكرياً إذا هاجمت الصين الجزيرة.