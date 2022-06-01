إسرائيل تتباهى بالليزر وتتمرّن على ضرب نووي إيران

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تباهت إسرائيل بمنظومة متطورة للدفاع الجوي تعمل بالليزر، بينما أجرت العشرات من مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي مناورات فوق البحر الأبيض المتوسط ليل الثلاثاء ـ الأربعاء في محاكاة لضرب منشآت نووية إيرانية.وسمح المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، أمس، بالنشر بأن العشرات من المقاتلات نفذت تدريباً جويا لتنفيذ هجمات في إيران، وبحسب النشر في موقع "والا" الاستخباراتي حاكى التدريب رحلة طويلة وهجوماً في "عمق العدو"، بما يشمل تدريباً على تزوّد جوي بالوقود، ذكرت تقارير في وقت سابق أن طائرات أميركية شاركت به لأول مرة. إضافة لذلك، جرت المناورة في إطار تدريب "مركبات النار" كجزء من تعجيل الجاهزية لسيناريوهات حرب متعددة في ساحات قريبة وبعيدة، في ظل تعاظم احتمالات انهيار الاتفاق النووي الإيراني ومفاوضات فيينا المتوقفة منذ مارس الماضي، وانطلقت المقاتلات من مطارات عسكرية عدة.وجاء ذلك عشية اختتام المناورات التي انطلقت قبل 3 أسابيع في قبرص، وبعد يوم من تقارير عبرية عن إجراء تدريبات قتالية تحاكي الاشتباك مع "حزب الله" والفصائل الفلسطينية في غزة.وسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، للتأكيد على قرب تمكّن صناعات بلاده العسكرية من تدشين منظومة دفاع جوي تعتمد على الليزر لاعتراض وتدمير الصواريخ التي تطلقها الفصائل المرتبطة بإيران من لبنان وغزة.وقال بينيت، أمس، إن "تكلفة كل عملية اعتراض ستكون دولارين فقط في منظومة الدفاع الجوي القائمة على الليزر"، التي تأمل إسرائيل في نشرها اعتباراً من العام المقبل، لتحييد أي رد فعل انتقامي تشارك به الفصائل الفلسطينية و"حزب الله"، في حال قامت الدولة العبرية بشنّ ضربة كبيرة ضد المنشآت الإيرانية.وأضاف بينيت، خلال زيارة لشركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتطورة المملوكة للدولة العبرية: "هذا يغيّر قواعد اللعبة، ليس فقط لأننا نهاجم جيش العدو، لكن أيضاً لأننا نفلسه".وتابع بينيت في لقطات مصورة نشرها مكتبه: "اعتراض كل صاروخ يكلفنا كثيراً من المال حتى الآن. اليوم يمكنهم استثمار عشرات الآلاف من الدولارات في صاروخ، وسنستثمر دولارين على الكهرباء لاعتراض ذلك الصاروخ".