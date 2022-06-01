استشهاد فلسطيني وجرح ستة في اعتداء اسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة

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استشهد فلسطيني بالرصاص مساء اليوم خلال عملية عسكرية نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية المحتلة، على ما نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن وزارة الصحة الفلسطينية .وأفادت وزارة الصحة أن "الشاب بلال عوض توفيق قبها (24 عاما)، استشهد إثر إصابته برصاص الاحتلال الحي في الصدر والفخذ، ووصل بحال حرجة للغاية إلى مستشفى جنين الحكومي".وذكرت وكالة "وفا" عن إصابة ستة فلسطينيين "بالرصاص الحي" خلال العملية.